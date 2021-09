Pochettino défend Mbappé, sifflé lors de PSG-Clermont: "Il montre un grand respect pour ce club"

Avant de marquer l'un des buts du récital du PSG face à Clermont ce samedi (4-0) en Ligue 1, Kylian Mbappé a été sifflé par une partie des supporters du Parc des Princes. En conférence de presse, Mauricio Pochettino salue un "grand professionnel".

La pilule n'est pas encore totalement passée chez certains supporters du PSG. Kylian Mbappé a essuyé des sifflets ce samedi au Parc des Princes, avant le match de la cinquième journée de Ligue 1 contre Clermont (4-0). L'attaquant français, buteur, a ensuite été acclamé par le stade.

Une trace de son non départ au Real Madrid cet été et de sa fin de contrat en juin prochain? Fort possible. Mais en conférence de presse, Mauricio Pochettino assure ne pas avoir entendu les sifflets et défend surtout l'attitude irréprochable du champion du monde.

"Il a beaucoup d'amour pour ce club"

"Je n'ai pas entendu. Mais j'ai entendu l'ovation qu'il a reçue quand il est allé tirer un corner en deuxième période, avec l'affection de tous les supporters de Paris, insiste le technicien argentin. C'est un grand professionnel, un très grand joueur et un bon garçon, il a beaucoup d'amour pour ce club. Il l'a démontré depuis qu'il est ici. Il est focalisé sur le fait de s'améliorer chaque jour, d'aider l'équipe et de remplir les objectifs du club. Il montre un grand respect chaque jour pour ce club, il faut le saluer."

Titulaire, en l'absence de Neymar et Lionel Messi, Kylian Mbappé a pris sa part du travail offensif en marquant le troisième but parisien. Ander Herrera a signé un doublé et Idrissa Gueye a inscrit le dernier but parisien face au promu. Prochain rendez-vous ce mercredi, sur le terrain du Club Bruges, pour l'entrée en lice des Parisiens en Ligue des champions.

