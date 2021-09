PSG-Clermont en direct: la passe de cinq pour Paris ?

La chanson de Phil Collins à l'entrée des joueurs... pour l'échauffement

Changement confirmé au Parc des Princes: la chanson "Who said I Would" de Phil Collins a été jouée lors de l'entrée des joueurs à l'échauffement, et donc non juste avant le match comme le voulait la tradition. Des supporters du PSG ont laissé éclater leur colère sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de cette modification dans l'avant-match, ce samedi matin. De son côté, le PSG veut laisser la place à des artistes originaires de la région parisienne au moment de l'entrée des joueurs pour le match, comme DJ Snake face à Strasbourg le mois dernier.