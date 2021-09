PSG-Clermont: Paris terrasse le promu et monte en puissance avant la Ligue des champions

Facile vainqueur (4-0) de Clermont, le promu, à l'issue d'une prestation très aboutie malgré les nombreuses absences dont il aurait pu souffrir, le PSG caracole en tête de la Ligue 1, et pourrait même s'envoler, déjà, à l'issue de cette cinquième journée.

Lionel Messi peut savourer son maté en toute tranquillité. En l’absence de la Pulga, de Neymar et Angel Di Maria, privé de nombreux cadres au sortir de la trêve internationale, le Paris Saint-Germain a encore expédié les affaires courantes en Ligue 1 avec un cinquième succès consécutif en autant de matchs depuis le début de la saison. Sans trembler, le club de la capitale a facilement dominé (4-0) une équipe de Clermont restée joueuse, c’était attendu.

Sans rien renier de son identité, la formation de Pascal Gastien s’est aventurée dans la moitié de terrain parisienne pour gêner la relance adverse et jouer son jeu, se créant un certain nombre de situations, mais sans jamais parvenir à inquiéter véritablement Gianluigi Donnarumma. L’international italien a connu baptême très tranquille. Il a en plus eu droit aux acclamations des supporters parisiens. Entre l’ancien Milanais et Keylor Navas, Auteuil ne fera pas la différence.

Loin d’être ridicule, Clermont a essayé de faire un coup, dans le sillage de Dossou, qui n’a pas rendu la vie facile à Diallo sur le côté droit en première période. Sans cesse remuant, souvent en position de frappe ou de centre, le Clermontois a donné le tournis au défenseur central parisien. Et il n’aura pas manqué grand-chose au promu dans le premier acte pour relancer ce match, comme il était parvenu à le faire à Lyon en égalisant à 3-3 après avoir été mené 3-1.

Mbappé garde le rythme

Mais le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé, sans ses cadors latinos, a proposé un plan de jeu très cohérent, avec des milieux saignants et endurants, capables de permuter et de se projeter dans la surface adverse, à l’image de l’Espagnol Ander Herrera, auteur d’un doublé, le deuxième de sa carrière (le premier depuis 2015). Avec trois buts et deux passes décisives en cinq journées, l’international espagnol est la très belle surprise de ce début de saison parisien.

Un cadre sur lequel il faudra compter à coup sûr tant il est précieux dans son abattage, tout comme le Sénégalais Idrissa Gueye, une nouvelle fois excellent sur la pelouse du Parc des Princes, et pas maladroit balle au pied. Son but récompense une grosse débauche d'énergie. Rarement pris à défaut, le Marocain Achraf Hakimi a encore été le détonateur du jeu parisien dans le couloir droit, se projetant souvent pour proposer des solutions à ses partenaires dans la profondeur.

Sur l’une de ces accélérations foudroyantes dont il a le secret, il a délivré un centre puissant que le gardien clermontois ne pouvait que repousser difficilement, sur la tête d’Herrera (20e). Légèrement sifflé en marge de la rencontre, Kylian Mbappé, longtemps incertain, a rendu une copie très propre. Décisif sur le deuxième but parisien, Mbappé a profité de la profondeur qui lui était offerte par la défense clermontoise pour inscrire son quatrième but de la saison (55e), avant de rater plusieurs fois le doublé.

A la peine sur le plan physique, alors qu’on a senti les Parisiens monter en puissance dans ce domaine au fil du match, Clermont n’a pas existé dans la dernière demi-heure, peinant à créer du danger. Ce qui a permis à Mauricio Pochettino d’opérer des changements pour reposer les joueurs sur lesquels il compte pour les débuts du PSG en Ligue des champions, mercredi à Bruges.

Sans trembler, Paris s’est appliqué à maintenir les Clermontois loin de son but en fin de match, préservant la cage de Donnarumma inviolée. Un premier clean-sheet, une large victoire et des sourires, la saison des Parisiens est parfaitement lancée.

