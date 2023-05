EN DIRECT - Ligue 1: les explications de Mostafa Mohamed sur sa décision de ne pas jouer contre Toulouse

Bruno Genesio, entraîneur de Rennes, se dit opposé à toute forme de discrimination et indique ne pas trouver nécessaire que la Ligue de football professionnel (LFP) organise une journée de lutte contre l’homophobie, comme ce fut le cas ce week-end.

"Personnellement je suis contre toutes les formes de discrimination, a-t-il assuré. Il n’y a pas de place pour les discriminations dans le foot comme dans la vie. Mais je pense aussi que nous sommes là pour jouer au foot et c’est ça qui est le plus important. Chacun est libre de penser et faire ce qu’il veut. Je vous le dis on est contre toutes les formes de discriminations mais je ne suis pas certain que ce soit nécessaire de faire une journée contre l’homophobie. Je pense qu’on a tous conscience de ça et que ce n’est pas la peine de vouloir afficher tout le temps… On peut aussi avoir plein d’autres causes pour lesquelles on pourrait avoir plein de maillots différents toutes les semaines."