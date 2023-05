PSG: le CUP reprend ses activités et annonce des "modifications" pour Ticketplace

Le Collectif Ultras Paris a annoncé mercredi la reprise de ses activités auprès du Paris Saint-Germain suite à des réunions constructives ces derniers jours. Les supporters parisiens seront présents dès ce soir pour le match de handball entre le PSG et Kiel, en Ligue des champions.

L'arrêt des activités du Collectif Ultras Paris n'aura finalement duré qu'une semaine, avant que les réunions entre le groupe et la direction du Paris Saint-Germain ne parviennent à apaiser la situation. Le CUP a indiqué mercredi que suite à des discussions constructives, les activités des supporters reprendraient dès ce soir, lors de la rencontre de handball entre le PSG et Kiel, en Ligue des champions.

Le CUP se réjouit dans un communiqué de décisions prises "pour le Paris Saint-Germain et l'ensemble des supporters parisiens". Il précise : "Nous sommes en mesure de confirmer que le maillot Hechter sera de retour pour la saison 24/25, et son retour de manière pérenne est dans les tuyaux, nous continuons d'y travailler."

Le CUP veut profiter "du titre historique qui se profile"

Il est aussi question de la plateforme Ticket Place, qui permet d'acheter des billets dans le virage Auteuil, dont les modifications "permettront de pérenniser une tribune populaire, accessible aux fans parisiens". Le Collectif Ultras Paris, sur ce point, précise qu'il détaillera "bientôt les modalités".

"Forts de ces avancées, nous souhaitons que tous les amoureux du PSG puissent se réjouir du titre historique qui se profile pour notre club", assure le CUP. Il y a une semaine, après une première réunion infructueuse, le collectif disait attendre des réponses du club parisien sur plusieurs points centraux.

Le PSG a également communiqué mercredi soir. "Le PSG estime que les supporters sont le fondement du club, qu'ils soutiennent dans les bons comme dans les mauvais moments. À la suite de réunions récentes, plusieurs propositions sont en cours d'élaboration pour rendre l'expérience des supporters du PSG plus vivante, plus inclusive et plus collective." A Paris, tout est désormais aplani.