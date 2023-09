PSG: "absolument ravi" d'être au club, Luis Enrique veut "rester longtemps"

Après la victoire du PSG (4-1) face à l'OL ce dimanche soir en clôture de la quatrième journée de Ligue 1, Luis Enrique a parlé de son envie de "rester longtemps" au club, en comparaison de de passages assez rapides pour ses prédécesseurs.

Luis Enrique se projette. Nommé cet été en remplacement de Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG a déclaré dimanche soir, après la victoire à Lyon (4-1) lors de la quatrième journée de Ligue 1, espérer rester longtemps à la tête de l'équipe parisienne où il dispose d'un contrat jusqu'en juin 2025.

"J'ai une très grande équipe et être entraîneur d'une très grande équipe est difficile. On a vu que les entraîneurs précédents (du PSG) n'étaient pas forcément restés très longtemps mais ce que je souhaite, c'est rester longtemps dans ce club", a lâché Luis Enrique en conférence de presse, se déclarant "absolument ravi".

Avec deux nuls puis deux victoires, le PSG de Luis Enrique est invaincu en ce début de saison. Forcément, le plus dur arrive. "J'ai l'impression d'être à la tête d'une équipe assez unique, avec un club qui me fait confiance à 100%, et j'espère lui rendre toute sa confiance. Je gère mon groupe au mieux et je cherche à présent des résultats", a ajouté le technicien espagnol.

Luis Enrique compte rapidement apprendre le français

Le mercato estival a permis au PSG de recruter une dizaine de joueurs dont les attaquants Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos. "Je suis absolument enchanté d'avoir tous ces joueurs en attaque. Eux veulent se montrer important pour le club et j'ai la tâche difficile de choisir entre eux mais c'est quelque chose que je gère avec plaisir", a-t-il poursuivi.

Luis Enrique a aussi confirmé son envie et sa motivation d'apprendre le français comme il l'a demandé aussi à ses joueurs étrangers. "C'est plus dur que ce que je pensais. C'est l'un de mes grands objectifs de parler français, une très grande motivation et de montrer à travers cela du respect envers ce pays et envers ce club qui m'a recruté. Je suis assez maladroit, assez lent mais aussi assez têtu et j'espère pouvoir bien parler bientôt", a-t-il confié.