PSG-Angers: les Parisiens ont rendu hommage à Pelé avant le coup d'envoi

Le PSG a rendu hommage à Pelé avant le coup d'envoi du match contre Angers, avec un t-shirt et une minute d'applaudissements.

Près de deux semaines après la mort de Pelé, le Paris Saint-Germain a profité de son premier match de l'année au Parc des Princes pour rendre hommage à la légende du football. Durant l'échauffement pour la rencontre de Ligue 1 face à Angers mercredi soir, les joueurs du club de la capitale ont porté un t-shirt blanc avec le visage de l'attaquant brésilien et le mot "éternel" inscrit en portugais. Juste avant le coup d'envoi, une minute d'aplaudissements a aussi été observée par l'ensemble des acteurs du terrain et du public.

Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, a passé un mois à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa mort à 82 ans le 29 décembre, des suites d'une insuffisance rénale et cardiaque, d'une bronchopneumonie et d'un adénocarcinome du côlon, selon le certificat de décès publié par des médias locaux.

La dépouille de Pelé, l'éternel numéro 10 qui a marqué des générations d'amoureux du ballon rond, repose dans un mausolée de 200m2 dans le cimetière vertical de la ville brésilienne de Santos. Cette nécropole, un bâtiment ultra-moderne de 14 étages à la façade immaculée, est le plus haut cimetière vertical au monde, selon le Livre Guinness des records.

Avant les obsèques, le dernier hommage du peuple brésilien au triple champion du monde s'est terminé par un émouvant cortège de quatre heures dans les rues de Santos, cité balnéaire dotée et plus grand port d'Amérique du Sud, à 75 km de Sao Paulo.