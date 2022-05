"Aujourd'hui je suis à 100% au PSG et j'espère continuer", assure Pochettino

Dans une interview donnée jeudi à la radio espagnole Cadena COPE, Mauricio Pochettino s’est confié sur son avenir. Alors qu'il est annoncé proche de la sortie, le technicien argentin rappelle qu'il est encore sous contrat au PSG et qu'il compte bien rester en poste.

Pour l’instant, il est toujours en poste. Arrivé sur le banc du PSG en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, et actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino va-t-il rester l’entraîneur du PSG ?

Peut-il résister à la saison décevante que vient de boucler le club de la capitale, sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire mais incapable de remporter la Coupe de France et surtout éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Real Madrid ? Sera-t-il emporté par la vague de changements qui attend le PSG dans les prochaines semaines ?

Pochettino s'attend à "être jugé sur le travail"

Dans une interview donnée jeudi soir à la radio espagnole Cadena COPE, le technicien argentin s’est confié sur son avenir. "Aujourd'hui je suis à 100% au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer, bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur", a-t-il répondu. Il a aussi réagi à certaines rumeurs qui avancent que ses bonnes relations avec Kylian Mbappé, qui vient de prolonger son contrat jusqu’en 2025 au bout d’un long feuilleton, pourraient servir son cas personnel.

"Je ne pense pas. Ce sera jugé sur le travail. Nous avons gagné les titres que les entraîneurs précédents ont remporté. Il faut y donner de la valeur. Ce championnat n'est pas facile. Le seul titre qui nous reste à gagner est celui que personne n'a gagné en plus de 50 ans : la Ligue des champions. C'est un club qui a de l'ambition, qui donne la possibilité de lutter pour des trophées. La déception a été la Ligue des champions", a-t-il commenté.

Comme expliqué par RMC Sport, le grand ménage se prépare à Paris. Le Portugais Luis Campos va remplacer Leonardo, et une réflexion est toujours en cours pour trouver un successeur à Pochettino. Au club, la priorité est de finaliser le départ de Leonardo et de boucler l'arrivée de Luis Campos avant de choisir le nom du futur entraîneur.