PSG: Pochettino a appris la prolongation de Mbappé "quelques minutes avant la communication du club"

Avant le dernier match de la saison de ce samedi contre le FC Metz (5-0), Kylian Mbappé a officialisé sa prolongation de contrat avec le PSG jusqu’en 2025. À l’issue de la victoire parisienne, le coach Mauricio Pochettino a dévoilé à la presse le moment où il a été mis au courant de cette décision.

La fin d’un feuilleton qui a duré plusieurs mois. En compagnie du président Nasser al-Khelaïfi, Kylian Mbappé a officialisé ce samedi sa prolongation de contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. Quelques instants plus tard, le buteur a profité du match contre Metz pour briller en inscrivant un triplé. Si les Parisiens pourront profiter encore un peu du talent de Mbappé, la décision de ce dernier s’est longtemps fait attendre.

À tel point que même son entraîneur Mauricio Pochettino a été mis au courant de l’annonce peu avant la dernière journée de championnat: "J’étais au courant quelques minutes avant la communication du club", a-t-il annoncé devant la presse. Ce n’est pas pour autant que le technicien argentin a caché son plaisir de voir le meilleur buteur de Ligue 1 (28 buts), signer un nouveau contrat avec le champion de France.

"C’était un joueur très critiqué en France"

L’ancien défenseur a profité de l’occasion pour relever le long chemin parcouru par l’ancien monégasque: "Il était un joueur très critiqué ici en France. C’était un joueur qui ne pouvait pas exprimer son talent, et un an et demi plus tard, ce joueur a décidé de prolonger son contrat au PSG (…) C’est une grande fierté."

Tout en précisant que Mbappé est "quasiment devenu le meilleur joueur du championnat. Et peut-être le meilleur sinon l’un des meilleurs joueurs du monde." Mais l’Argentin pourrait ne pas pouvoir profiter de cette extension de contrat. Comme annoncé par RMC Sport, l’ancien coach de Tottenham est proche de quitter le club.

Malgré cela, Pochettino a annoncé son intention de "prendre quelques jours de repos", et ensuite "reprendre contact avec le club et poursuivre le travail que nous avons fait."