PSG: après deux semaines de vacances, Messi est arrivé à Paris

Resté en Argentine après les célébrations du titre de champion du monde, Lionel Messi est arrivé à Paris ce mardi. L’attaquant du PSG a posé le pied sur le sol français en milieu d’après-midi.

Lionel Messi est de retour aux affaires. Comme annoncé par Christophe Galtier après la défaite du Paris Saint-Germain à Lens dimanche (3-1), le tout nouveau champion du monde est arrivé en France ce mardi en milieu d’après-midi. L’Argentin a atterri à l'aéroport du Bourget. Il en est parti par un accès à l’abri des regards à bord d’un van noir.

Le septuple Ballon d’or a pu profiter d’un peu plus de deux semaines de vacances en Argentine après le sacre de l’Albiceleste à la Coupe du monde. En Argentine, de nombreux fans l'attendaient aux abords de l'aéroport pour essayer de lui dire au revoir et d'avoir un selfie, mais les voitures privées qui transportaient Messi et sa famille ont directement rejoint la piste de décollage.

Galtier: "Aucun doute sur le fait qu'il sera bien accueilli au Parc des Princes"

"Évidemment qu'il sera bien accueilli chez nous, a rassuré Christophe Galtier dimanche soir au sujet d’un éventuel climat hostile autour de l’Argentin, vainqueur du Mondial aux dépens de l’équipe de France. Je n’ai aucun doute sur le fait qu'il sera bien accueilli au Parc des Princes. Il faut surtout, maintenant qu'il a atteint cet objectif incroyable, retenir ce qu'il a fait depuis le début de la saison avec l'équipe."

Sans lui, les joueurs du PSG se sont imposés contre Strasbourg mais ont concédé leur première défaite de la saison sur la pelouse de leur dauphin, Lens, dans le choc de la 17e journée de Ligue 1. Le PSG se rendra à Châteauroux en Coupe de France vendredi, avant de recevoir Angers en championnat le 11 janvier. Avec son champion du monde argentin sur la pelouse ?