PSG: Messi s'est envolé pour Paris où il est attendu ce mardi

Vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine, Lionel Messi va faire ce mardi son retour à Paris. La star a quitté son pays lundi soir avec sa famille.

Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine le mois dernier au Qatar, a quitté lundi soir sa ville natale de Rosario (nord) à destination de Paris. Il y est attendu ce mardi en début d'après-midi, a rapporté la presse locale.



"La Pulga a décollé avec Antonela Roccuzo et ses enfants Mateo, Thiago et Cira à bord d'un avion privé depuis l'aéroport international des Iles Malouines", a indiqué le journal local La Capital. L'avion a décollé à 22h et doit atterrir à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris, à 15h, dans l'optique de reprendre du service avec le PSG.

Des fans à l'aéroport pour lui dire au revoir

En Argentine, de nombreux fans l'attendaient aux abords de l'aéroport pour essayer de lui dire au revoir et d'avoir un selfie, mais les voitures privées qui transportaient Messi et sa famille ont directement rejoint la piste de décollage.

L'Argentin a profité de quelques jours de repos avec sa famille, et a passé les fêtes de fin d'année dans son pays avant de retrouver ses coéquipiers du PSG. Notamment Neymar ainsi que Kylian Mbappé, qu'il a battu aux tirs au but (3-3) en finale du Mondial à Doha le 18 décembre.

La semaine dernière, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier avait déclaré qu'il espérait que Messi rejoigne l'équipe "le 2 ou 3 janvier". Le PSG, leader du championnat de France, vient d'essuyer dimanche sa première défaite de la saison (3-1) à Lens pour la 17e journée de la Ligue 1.

Les Parisiens ont désormais rendez-vous vendredi en 32e de finale de la Coupe de France avant la réception d'Angers en L1 (18e journée) mercredi prochain. Le prochain grand rendez-vous du club de la capitale est le 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich, avec un match aller programmé le 14 février au Parc des Princes.