PSG: après son séjour à Barcelone, Neymar rentre à Paris

Sifflé par une partie du Parc des Princes lors de la victoire du PSG contre Bordeaux, samedi en Ligue 1 (3-0), Neymar s’est rendu dans la foulée à Barcelone. Après ce court séjour en Catalogne, l’international brésilien a pris un avion ce mardi matin pour rentrer à Paris.

Moins de quarante-huit heures. Neymar s’est fait offert un voyage express à Barcelone. Après avoir été sifflé par une partie du Parc des Princes lors de la victoire du PSG face à Bordeaux, samedi lors en Ligue 1 (3-0), l’international brésilien s’est rendu en Catalogne. Pour voir notamment son fils Davi. Sans doute aussi pour s’aérer l’esprit après les huées dont il a fait l’objet.

"Laisse les jours difficiles te rendre plus forts", a posté le dribbleur de 30 ans sur les réseaux. En partageant également une photo en famille et un message de soutien de Luis Suarez, son ancien coéquipier au Barça. Après ce court séjour de l’autre côté des Pyrénées, le dribbleur de 30 ans a pris un avion ce mardi matin à l’aéroport d’El Prat pour rentrer à Paris.

Neymar n'a pas demandé à partir

Le n°10 est attendu au Camp des Loges dans l’après-midi pour la reprise de l’entraînement. Après le fiasco de Madrid, le triplé de Karim Benzema et l’élimination en 8es de finale de la Ligue des champions, les Parisiens se sont relancés face aux Girondins. Dans une ambiance très hostile. Lionel Messi et Neymar ont été conspués à chaque prise de balle. La star de la Seleçao, sous contrat jusqu’en 2025 (plus une année en option), a tout de même inscrit le deuxième but de son équipe.

Touché par la fronde des supporters, "Ney" ne comprend pas pourquoi il a fait l'objet d'un tel traitement. Même s'il se pose des questions sur son avenir, il n'a pas demandé à quitter le club pour l'instant, malgré certaines rumeurs venues d'Espagne. Reste que cette après-midi délétère pourrait laisser des traces. En attendant de mesurer à quel point, les joueurs de Mauricio Pochettino vont se remettre au travail cette semaine dans les Yvelines. En tête du championnat, avec 15 points d’avance sur Marseille et Nice, ils sont en excellente position pour décrocher le dixième titre de l’histoire du PSG. Prochain rendez-vous dimanche à Monaco, lors de la 29e journée. Un match à nouveau programmé à 13h à Louis II. Avec Neymar d’entrée?