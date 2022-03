PSG: Neymar se pose des questions sur son avenir mais...

INFO RMC SPORT - Visé par les sifflets des supporters lors du match entre le PSG et Bordeaux dimanche, Neymar a été touché et ne comprend pas ces critiques. Pourtant, le Brésilien, qui se pose des questions, n'a pas demandé à quitter le club francilien lors du prochain mercato.

Neymar peut-il demander à quitter le Paris Saint-Germain, une nouvelle fois, à la fin de la saison? Selon les informations de RMC Sport, le Brésilien n’a fait aucune demande en ce sens, pour l’instant, à la direction du PSG. Les décideurs parisiens n’ont pas non plus indiqué la porte de sortie à leur attaquant, sous contrat jusqu’en 2025 (avec une année en option).

Ce sont des faits. Comme celui d’un Neymar que l’on décrit comme agacé par sa situation aujourd’hui. Très touché par les sifflets du Parc des Princes, l’ancien joueur de Barcelone a assuré à certains de ses proches se poser des questions, sans aller jusqu’à exprimer des envies claires de départ.

En privé, la star ne comprend pas comment il peut être tenu pour responsable de l’élimination contre le Real Madrid lors des huitièmes de finale de Ligue des champions. Son départ à Barcelone dès la fin du match dimanche contre Bordeaux, pour passer son son jour de repos en Espagne, est d’ailleurs le signe d’un besoin de souffler hors de la capitale française.

Laisser redescendre les tensions

La situation est à suivre dans les prochaines semaines et à ne pas prendre pour argent comptant à la mi-mars. D’abord car certains joueurs sont en train de réagir à chaud sur des événements tendus et un contexte qui ne permet pas l’épanouissement. Pour vraiment comprendre les effets de ces derniers jours dans l’esprit de Neymar, il faudra laisser passer quelques semaines. Et laisser redescendre les tensions d’une semaine éprouvante pour beaucoup au PSG. C’est aussi ce que souhaite faire la direction parisienne avant de prendre des décisions.



Ensuite, car le salaire du Brésilien (un peu moins de 30 millions d'euros net) pourrait être un frein important à un départ. Très peu de clubs peuvent se permettre de s’aligner. Et il n’existe en Europe pas beaucoup de destinations qui peuvent tenter l’attaquant...