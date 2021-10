PSG: après un message incendiaire et un entraînement zappé, Icardi se réconcilie avec Wanda

Mauro Icardi a renoué le fil de sa relation avec Wanda Nara, ce que semble indiquer une photo publiée par l'attaquant argentin du PSG. En Argentine, on évoquait pourtant une possible rupture. De l'histoire ancienne?

La passion est revenue dans le couple Icardi. La réconciliation est en bonne voie, en tout cas. C’est du moins ce que laisse penser la dernière publication Instagram de l’attaquant argentin du Paris Saint-Germain, qui s’est affiché en story sur les genoux de sa dulcinée, quelques heures seulement après la publication d’un message incendiaire de la part de Wanda Nara. Une rupture probable qui a fait grand bruit sur la toile.

La dernière story Instagram de Mauro Icardi © @Capture

Absent de l'entraînement avec l'appui du PSG

La compagne (et agent) de Mauro Icardi accusait son mari de tromperie dans un message qu’elle avait rapidement supprimé, avant de quitter la capitale. Affecté par la fuite de Wanda Nara en compagnie de ses enfants, Icardi avait été autorisé par le Paris Saint-Germain à manquer l’entraînement "pour motif familial", afin qu'il puisse se rendre à Milan, à deux jours seulement d’un rendez-vous très important en Ligue des champions, contre le RB Leipzig (ce mardi à 21h, en direct sur RMC Sport 1).

La séparation que les médias argentins évoquaient la veille ne semble pourtant plus du tout à l’ordre du jour. Mais l’affaire pourrait laisser des traces. Car il n’est pas certain que cette histoire ait été du goût des supporters parisiens, déjà peu enclins à pardonner le comportement général de Mauro Icardi, très décevant depuis plusieurs mois, et la répétition de performances indigentes. Si la relation qu'il entretient avec Wanda Nara a basculé du bon côté, son aventure parisienne reste parsemée d'embûches.