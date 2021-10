PSG: affecté par la séparation avec sa femme, Icardi rate un entraînement avant Leipzig

Comme indiqué par l'Equipe et confirmé par RMC Sport, Mauro Icardi n'était pas présent ce dimanche matin pour l'entraînement du PSG. L'attaquant argentin est affecté par sa séparation récente avec sa compagne Wanda Nara.

Pour des raisons personnelles, Mauro Icardi n'était pas présent ce dimanche matin au Camp des Loges, pour l'entraînement du PSG. Comme indiqué par le journal l'Equipe et confirmé par l'entourage du joueur, l'attaquant argentin n'a pas participé à la séance matinale.

Wanda Nara a pris l'avion pour Milan

Le PSG a confirmé l'information. "Mauro Icardi a eu l’autorisation du club pour motif familial et n’a pas participé à l’entrainement ce matin", a indiqué le club. En cause: Mauro Icardi est affecté par sa séparation avec sa femme. L'attaquant du PSG a préféré par conséquent faire l'impasse sur l'entraînement. Wanda Nara a elle pris l'avion à 10 heures ce matin, en direction de Milan, avec ses deux filles Isabella et Francesca.

Mauro Icardi a joué ce vendredi, au Parc des Princes, lors du succès du PSG (2-1) face à Angers, comptant pour la 10e journée de Ligue 1. L'équipe de Mauricio Pochettino prépare désormais la réception du RB Leipzig, ce mardi (21h sur RMC Sport 1) en Ligue des champions.

Des rumeurs sur la séparation du couple ont émergé dès samedi soir sur les réseaux sociaux, Wanda Nara ayant posté un surprenant message. La compagne de Mauro Icardi a cessé de suivre l'attaquant du PSG sur Instagram et laisser ainsi planer le doute sur la suite de leur relation. "Une autre famille détruite pour une salo**", a-t-elle écrit.

Mannequin et femmes d'affaires, Wanda Nara est aussi impliquée dans la carrière de Mauro Icardi, en tant qu'agent. Selon La Gazzetta dello Sport, une célèbre actrice argentine semblerait être à l'origine des tensions dans le couple Icardi.