PSG: message énigmatique de Wanda Nara sur Instagram, de l'eau dans le gaz avec Icardi?

Wanda Nara a posté un surprenant message ce samedi sur les réseaux sociaux. La compagne de Mauro Icardi a cessé de suivre l'attaquant du PSG sur Instagram et laisse ainsi planer le doute sur la suite de leur relation.

Va-t-on assister à la fin du couple constitué par Wanda Nara et Mauro Icardi? Un message posté par la compagne de l'attaquant du PSG ce samedi a déclenché un tourbillon sur les réseaux sociaux.

Le message de Wanda Nara sur Instagram © Capture écran Instagram

"Une autre famille détruite pour une salo**", peut-on ainsi lire en story sur le compte Instagram de Wanda Nara. Il n'en fallait pas plus aux médias argentin comme les journaux Clarin et Ole, pour suspecter une infidélité de la part du buteur parisien. Ensemble, Mauro et Wanda Icardi ont eu deux filles désormais âgées de six et quatre ans.

De la même manière, Wanda Icardi a cessé de suivre le compte de son époux sur Instagram et les photos du couple réuni se font particulièrement rares.

Une actrice argentine en briseuse de ménage?

Mannequin, femmes d'affaires, Wanda Nara est également célèbre en Italie pour son rôle de consultante pour la chaîne de télévision Mediaset. La vie de celle qui est également l'agent de Mauro Icardi suscite un grand intérêt de l'autre côté des Alpes. A tel point que la Gazzetta dello Sport fait d'autres révélations après la publication de cette punchline.

Selon le journal transalpin, qui fait état d'un potentiel message adressé par Wanda Nara à l'un de ses proches et confirmerait la nouvelle d'un "je suis séparée", une célèbre actrice argentine pourrait être à l'origine de ces tensions dans le couple Icardi. Comme pour celui qui est son mari depuis 2014, Wanda Nara aurait cessé de suivre Maria Eugenia Suarez sur Instagram.