PSG: Au coeur du centre de formation (Scouting, épisode exceptionnel)

Podcast exceptionnel pour le lancement de la saison 2 de Scouting, le podcast RMC dédié aux jeunes talents du foot: Benoit Boutron et Fabrice Hawkins sont partis à la rencontre de Yohan Cabaye, directeur adjoint du centre de formation du PSG et Zoumana Camara, entraineur des U19 du PSG.

Scouting repart pour une nouvelle saison avec un épisode exceptionnel sur le centre de formation du PSG. Pour l'occasion, Benoit Boutron et Fabrice Hawkins vont à la rencontre de Yohan Cabaye, directeur adjoint du centre de formation du PSG, et Zoumana Camara, entraineur des U19 du PSG. L'occasion de faire un retour sur les grands talents du centre de formation du PSG (Zaïre-Emery, Bitshiabu), le lien entre le groupe professionnel et les U19 et la politique du centre de formation du PSG.

Le podcast est à écouter ci dessous:

Tous les épisodes de Scouting sont à retrouver ici

Que ce soit à travers les dernières déclarations de Chrsitophe Galtier, pas toujours bien comprises ou à travers les différentes discussions sur les contours de l'effectif du PSG la saison prochaine, les jeunes et le centre de formation du PSG sont au coeur des préoccupations autour de l'évolution du club parisien.

Zaïre-Emery, Bitshiabu, Housni... passés au crible

"Voir un jeune issu du centre de formation avoir beaucoup de temps de jeu, c’est une grande satisfaction, remarque Yohan Cabaye dans ce numéro exceptionnel de Scouting. En début de saison, il y a eu une volonté du club de se séparer de pas mal de joueurs. Ce qui a laissé plus de place pour les jeunes, pour qu’ils soient appelés régulièrement dans le groupe. Warren a su saisir sa chance et avoir le temps de jeu qu’il a aujourd’hui par rapport aux qualités démontrées. C’est un ensemble de choses. La finalité, c’est qu’on est très heureux pour eux. Le travail effectué au centre de formation est un très bon travail”.

Le directeur adjoint du centre de formation du PSG, et Zoumana Camara, entraineur des U19 du PSG se sont penchés avec Benoît Boutron et Fabrice Hawkins sur l'organisation du centre de formation, et les différents profils de joueurs, Zaïre-Emery, Bitshiabu, Housni, El Hannach, Kari, Ethan Mbappé, els deux formateurs se penchent aussi sur les différents profils qui pourraient intégrer à terme l'équipe première.