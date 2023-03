PSG-Rennes: la nouvelle sortie remarquée de Galtier sur les jeunes Parisiens

Après la défaite du PSG face au Stade Rennais, ce dimanche lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-2), Christophe Galtier a encore lancé une pique (indirecte) à l’attention des jeunes du club de la capitale. Une habitude cette saison.

Un petit tacle. Un de plus. Christophe Galtier a encore évoqué les jeunes du PSG en des termes particuliers après la défaite face au Stade Rennais, ce dimanche, lors de la 28e journée de Ligue 1 (0-2). Invité à commenter la nouvelle contre-performance de son équipe, fébrile et poussive sur la pelouse du Parc des Princes, le coach parisien a rappelé qu’il avait dû composer avec un effectif très amoindri. En assurant que ses titulaires habituels avaient tout donné dans ces conditions difficiles.

"Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, voient huit joueurs absents et rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu’ils ont dû voir une ou deux fois à l’entraînement. On savait qu’on allait avoir un match difficile", a commenté Galtier. Avant de compléter, dans la foulée: "On peut comprendre que quand vous êtes menés 2-0 face à Rennes, que n’avez pas beaucoup d’autres options et qu’il manque beaucoup de joueurs, il peut y avoir un peu de résignation."

Galtier ne prend pas de gants avec les jeunes

Au milieu de joueurs expérimentés, seul El Chadaille Bitshiabu (17 ans) était titulaire en défense centrale lors de ce PSG-Rennes. Plusieurs titis parisiens étaient remplaçants au coup d’envoi. Warren Zaïre-Emery (17 ans) a été lancé à la mi-temps pour évoluer à un poste inhabituel, dans le couloir droit. Ilyes Housni (17 ans), Ismaël Gharbi (18 ans), Nehemiah Fernandez-Veliz (18 ans) et Hugo Lamy (19 ans) sont eux restés sur le banc.

Lors de la défaite du PSG sur la pelouse du Bayern Munich, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (2-0), Christophe Galtier n’avait pas hésité à stigmatiser la relance d’El Chadaille Bitshiabu sur l’ouverture du score des Bavarois. En épargnant Marco Verratti, pourtant auteur de la perte de balle. Il avait également égratigné Warren Zaïre-Emery pour sa tête en retrait manquée face à Reims en Ligue 1 (1-1). En protégeant Marquinhos et Sergio Ramos, battus à la course par Folarin Balogun. Comme RMC Sport l’expliquait la semaine passée, le coach de 56 ans prend rarement de gants pour s’adresser aux espoirs du PSG ces derniers temps, alors qu’il ménage énormément ses cadres défaillants. De quoi en étonner certains.