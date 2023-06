PSG: "Autant qu’il parte tout de suite", l'avis tranché de Charbonnier sur Mbappé

Dans l’After samedi sur RMC, Lionel Charbonnier a commenté la gestion de la carrière de Kylian Mbappé. La star du PSG a déclaré vouloir honorer sa dernière année de contrat dans la capitale.

Kylian Mbappé divise. Alors que son avenir reste incertain, la star du PSG a fait beaucoup réagir en décidant de ne pas activer l’année optionnelle jusqu’en 2025 tout en exprimant sa volonté de rester à Paris cette saison, pour sa dernière année de contrat. Une décision qui ne plaît pas à tout le monde, puisque Kylian Mbappé pourrait partir libre et donc gratuitement du Paris Saint-Germain en 2024. A ce flou, s’ajoute la récente charge de l’agent d’Achraf Hakimi contre Fayza Lamari. La mère du vice-champion du monde qui lance sa société de conseil et d’accompagnement souhaiterait représenter le Marocain (sans que cela ne soit confirmé).

"On sait qu’il veut partir"

Pour Lionel Charbonnier, l’image de la star du foot français s’est un peu ternie ces dernières semaines. "On l’adulait pour sa simplicité et sa franchise et là, c’est en train de prendre des proportions…, a regretté le champion du monde 98 samedi dans l’After, sur RMC. Je pense que le fait qu’il re-signe a joué en sa faveur (en 2022). Maintenant, si tu sais en janvier qu’il va partir pour rien, il va encore perdre de la crédibilité parce qu’on sait qu’il veut partir." Et l’ancien gardien d’Auxerre de conclure : "Autant qu’il parte tout de suite, qu’il ne ternisse plus son image avec les Français."