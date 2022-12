PSG: avec un doublé de la pépite Housni, Paris monte en puissance avant le retour de la Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a facilement battu (3-1) Quevilly Rouen ce mercredi, 13e de Ligue 2, à une semaine de la réception de Strasbourg en Ligue 1. Les jeunes ont brillé.

Le Paris Saint-Germain disputait ce mercredi un deuxième match amical de reprise pour poursuivre sa montée en puissance avant le retour de la Ligue 1 la semaine prochaine, et la réception de Strasbourg (le 28 décembre à 21h). Face à Quevilly (dominé 3-1), 13e de Ligue 2, Christophe Galtier avait choisi d’opérer un mélange entre les cadres disponibles (Verratti, Sanches, Donnarumma, Ramos, Bernat, Ruiz, Mukiele, Ekitike) et les jeunes les plus performants du club (Housni, Bitshiabu, Gharbi) au sein d’une équipe disposée dans un 4-3-3 au coup d’envoi.

Un savant mélange de jeunesse et d’expérience qui a permis au leader de Ligue 1 de jouer à sa main et aux Titis de s’illustrer en montrant beaucoup d’envie et de détermination, de justesse technique également. Buteur contre le Paris FC (2-1), Ismaël Gharbi (18 ans) a récidivé en ouvrant le score (14e) après avoir crocheté le gardien adverse, Nicolas Lemaître. Très remuant tout au long du match, à l'instar de son coéquipier, le crack Ilyes Housni (17 ans), très performant avec les U19 du PSG en 2022, s’est offert un doublé, inscrivant ses deux premiers buts avec l'équipe première.

Il a d’abord profité d’un centre de Nordi Mukiele pour surgir au second poteau à la demi-heure de jeu (30e). Trouvé par Ismaël Gharbi, auteur d'une magnifique percée au départ de l'action, Housni a triplé la mise en s’y reprenant à deux fois (51e) au retour des vestiaires. Après un premier échec face au gardien, il n'a pas douté et a tout de suite demandé le ballon pour finalement parvenir à tromper le gardien.

Les deux entraîneurs ont profité du dernier tiers de la rencontre pour procéder à plusieurs changements, avec l’entrée en jeu côté PSG du petit frère de Kylian Mbappé, Ethan. Resté dominateur avec ses jeunes sur le terrain, le PSG a encaissé un but sur une action un peu confuse (78e) mais il a aussi eu maintes fois l’occasion d'accroître son avance. De quoi être rassuré avant le match contre Strasbourg.