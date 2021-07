PSG: Bernat fait son grand retour à l’entraînement collectif

Juan Bernat a participé ce lundi à une partie de l’entraînement collectif avec ses partenaires du PSG, avant de poursuivre son travail individuellement, à l’écart du groupe. Plus de dix mois après sa grave blessure au genou.

C’est une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain, bien sûr, mais aussi et surtout pour le principal concerné. Juan Bernat, victime d’une grave blessure à un genou la saison dernière, a effectué en partie son retour à l’entraînement collectif ce lundi. Le latéral gauche a participé à des exercices physiques avec le groupe avant de toucher le ballon à l’écart, alors qu’il évoluait toujours en marge du groupe depuis la reprise de l’entraînement, début juillet. Le défenseur espagnol s’est dit "très heureux de pouvoir faire une petite partie de l’entraînement avec le groupe après plus de 10 mois (d’absence)" sur son compte Instagram.

Le PSG jouera un match amical contre Séville

Juan Bernat a prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 cette année. Le club de la capitale espère désormais le retrouver à son meilleur niveau le plus rapidement possible. Mais toutes les précautions sont prises avec le joueur de 28 ans afin d'éviter une éventuelle rechute. Blessé au genou gauche lors d’un match face à Metz le 16 septembre 2020, l'ancien du Bayern Munich avait subi une opération du ligament croisé antérieur treize jours plus tard. Depuis, il poursuit consciencieusement un protocole de reprise adapté à sa blessure. Un long tunnel dont il devrait bientôt voir le bout, alors que son retour à la compétition est espéré pour le mois de septembre.

Toujours privés de ses internationaux européens et sud-américains, ainsi que du Marocain Achraf Hakimi, à l’isolement depuis son contrôle positif au Covid-19, le PSG poursuit son travail de préparation à la saison 2021-2022 dans une ambiance studieuse. Pour leurs trois derniers matches amicaux avant le Trophée des champions, qui aura lieu le 1er août à Tel-Aviv (Israël) face à Lille, les vice-champions de France parisiens affronteront mercredi (19h) à Orléans les Allemands d'Augsbourg, 13e de Bundesliga l'an dernier, puis le Genoa, 11e du dernier championnat italien, samedi (19h), toujours au Stade de la Source, avant un ultime test contre le FC Séville, à cinq jours du Trophée des champions.