PSG: comment Pochettino veut voir jouer son équipe cette saison

Dans une interview au média du club, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a évoqué ce lundi ses ambitions de jeu pour la saison 2021-2022. L'Argentin semble attendre beaucoup de ses nouvelles recrues.

Pas de bouleversement dans le jeu, pas de patte clairement identifiable, pas de titre en Ligue 1 non plus. Arrivé sur le banc du PSG en janvier dernier, Mauricio Pochettino a connu six premiers mois en demi-teinte avec le club de la capitale - compensés par un beau parcours en Ligue des champions, avec une demi-finale face à Manchester City à la clé.

Pour sa défense, le technicien argentin a débarqué en cours de saison, sans avoir eu le temps de modeler son effectif, ni de travailler en amont. Il l'a d'ailleurs régulièrement rappelé. Cette fois, c'est différent. L'ancien coach de Tottenham a eu tout le printemps et tout le début d'été pour préparer la saison 2021-2022, plancher sur le recrutement avec Leonardo, mais aussi sur la tactique. Et il compte visiblement passer à la vitesse supérieure à la reprise.

"Nous devons être une équipe agressive, dominante, qui joue dans la moitié adverse"

"Il y a des millions de détails dans le football, mais le plus important est la gestion des phases avec le ballon et sans le ballon, explique-t-il ce lundi sur le site officiel du PSG. Nous devons être agressifs, avoir des automatismes clairs et une vraie philosophie lorsque nous perdons le ballon. Je pense que pour un club comme Paris, la clé réside dans la manière dont nous allons récupérer le ballon, l'implication et l'engagement de chacun des onze joueurs qui entreront sur le terrain quand nous ne l’aurons pas, qu’il y ait cette rage et ce travail collectif pour ne laisser à l'adversaire que très peu d'options. Je pense que ça va être la clé."

Et pour cela, Pochettino compte sur l'apport de ses nouvelles recrues. "Des joueurs de champ comme Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou Sergio Ramos ont déjà cette mentalité et je pense que cela fera beaucoup de bien à l'équipe d'avoir trois joueurs qui apportent ce genre d’idées dans nos rangs", poursuit l'ancien défenseur.

Avant de revenir sur ses ambitions en matière de jeu: "La chose la plus importante, bien au-delà des considérations tactiques, c’est que nous devons être une équipe agressive, dominante, qui joue dans la moitié adverse. Cela va bien au-delà du système défensif que nous pouvons adopter. Pour moi, c’est clair, l'animation offensive doit être la priorité, car nous nous devons de dominer l’équipe en face. (...) Nous devons être clairs sur le fait que la mentalité, l’envie d'attaquer et d’avoir le contrôle des matchs, sera toujours l'objectif numéro un au Paris Saint-Germain."