PSG: Bettoni répète que Zidane est en année sabbatique

Dévoué bras droit de Zinédine Zidane au cours de sa carrière d’entraîneur, David Bettoni s’est confié sur les possibilités qui s’ouvrent à son ami, que les rumeurs envoyaient au PSG récemment.

C’est l’un des sujets qui a fait l’actualité du PSG ces dernières semaines. Alors que la rumeur d’un possible intérêt pour Zinédine Zidane a circulé récemment, le directeur sportif brésilien Leonardo a plusieurs fois démenti tout contact entre le club de la capitale et l’ancien entraîneur du Real Madrid. "Nous n'avons jamais contacté ni Zidane, ni aucun autre entraîneur", a-t-il réaffirmé au micro d’Europe 1 le week-end dernier. David Bettoni, fidèle adjoint de Zidane au Real Madrid, ne sait pas de quoi l’avenir de son ami sera fait.

Bettoni: "Il décidera si le club est bon pour lui"

"Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment parlé de sa prochaine destination, a-t-il confié à au quotidien Marca. Il a dit qu'il allait prendre une année sabbatique. Je connais très bien Zizou et il ne pense pas à ça, je sais qu'il est avec sa famille et quand il sera prêt, il écoutera les offres et nous verrons qui voudra le signer aussi. Je pense qu'il est ouvert à tout et il décidera si le club est bon pour lui, s'il y a quelque chose qu'il n'aime pas, s'il est compétitif. Il y a beaucoup de facteurs et nous verrons à la fin de la saison où il ira s'il entraîne."

La rumeur Zidane avait pris de l’ampleur fin novembre, pendant qu’enflait celle d’un départ de Pochettino vers l’Angleterre, où son nom était lié au club de Manchester United, après le départ du Norvégien Ole Gunnar Solskjaer. Les Red Devils ont finalement misé sur Ralf Rangnick pour prendre la suite, tandis que Pochettino a été conforté dans ses fonctions par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo. "Toutes les choses qu'on a pensées de lui (à son arrivée), elles existent encore", a-t-il encore assuré sur Europe 1.