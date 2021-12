Zidane sur sa passion pour le padel: "Un truc parfait"

Sans poste depuis son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane prend du temps pour exercer une autre passion: le padel. Il s'est brièvement confié à ce propos devant une caméra de Canal+.

"Zizou" s'occupe comme il le peut. Libre depuis son départ du Real Madrid l'été dernier, Zinédine Zidane passe beaucoup de temps sur les terrains... de padel, une "passion" dit-il.

"Pour nous qui prenons de l'âge, pour rester dans l'activité, c'est un truc parfait. Il n'y a plus besoin de faire des grandes courses et c'est de la technique, tout ce qu'il me plaît. C'est de la passion pure. Être coach de padel? Je vais rester dans le foot !", a plaisanté jeudi l'ancien milieu de terrain au micro de Canal+ à l'occasion du Master final de padel.

Toujours à la recherche d'un poste

Alors que de nombreux clubs lui font la cour, notamment le PSG, Zinédine Zidane n'a pas encore fait son retour sur un banc d'entraîneur. Évidemment, son nom circule pour le poste de sélectionneur de l'équipe de France et donc prendre la succession de Didier Deschamps, en fin de contrat au terme de la Coupe du monde 2022.

"Imaginons que Didier me dise qu'il arrête ou qu'il ne veut pas continuer. Le nom de Zidane viendra évidemment, s'il est libre", a récemment déclaré Noël Le Graët, président de la Fédération française de football. Et lorsqu'il a été demandé à ce dernier si l'ancien numéro 10 devait prendre son mal en patience, le dirigeant a répondu: "Je ne ferai pas ça. Pour diriger l'équipe de France, il faut une sacrée envie. Si tu le fais par calcul, ce n'est pas forcément le bon système. On vient de se qualifier pour la Coupe du monde, donc ce n'est pas le moment de parler de succession".