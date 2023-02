OM-PSG: "Il y aura peut-être Mbappé mais nous on a Sanchez et Malinovskyi", Nuno Tavares pas effrayé par le retour de l'attaquant parisien

Nuno Tavares a fait preuve d'optimisme avant le choc de la 25e journée de Ligue 1 entre l'OM et le PSG au Vélodrome. Ce vendredi face à la presse, le latéral marseillais n'a pas voulu se focaliser uniquement sur la présence de Kylian Mbappé contre son équipe avec un potentiel plan pour le museler.

Un peu plus de 11 ans après sa dernière victoire à domicile en Ligue 1 contre Paris, l'OM rêve de remporter le Classique prévu ce dimanche en clôture de la 25e journée de championnat. A deux jours du duel face au leader, Nuno Tavares a semblé concentré mais pas forcément inquiet à l'idée d'affronter Kylian Mbappé.

"Honnêtement on ne pense pas qu’à un joueur sur le terrain. On essaye vraiment de faire notre jeu et notre match, a lancé le piston gauche de l'équipe entraînée par Igor Tudor. Ok il y aura peut-être Kylian Mbappé mais nous on a Alexis Sanchez, Ruslan Malinovskyi et plein d’autres joueurs de notre côté. Comme eux en ont aussi. Vraiment on ne se concentre que sur nous-mêmes et on ne pense pas à qui sera sur le terrain."

"Jouer notre jeu et peu importe les adversaire"

Absent lors de la victoire marseillaise contre Paris en Coupe de France (2-1), Kylian Mbappé devrait constituer la principale menace pour la défense olympienne avec Lionel Messi. La capacité du Français à prendre la profondeur et surtout sa vitesse risquent de poser des problèmes aux Phocéens. Mais le Portugais, lui aussi très rapide, a insisté sur le besoin de jouer son football sans se focaliser sur le jeu du PSG.

"En ce qui concerne la vitesse, c’est sûr que la course sera un peu différente selon que les joueurs soient rapides ou pas en face, a enchaîné le joueur prêté par Arsenal. Mais vraiment nous allons essayer de jouer notre jeu et peu importe les adversaires."

Tavares confiant malgré les absences en défense

Avec les absences de Chancel Mbemba (suspendu) et de Samuel Gigot (blessé), Igor Tudor va devoir faire des choix pour sa charnière centrale. Entre la titularisation de Balerdi ou le fait de reculer Rongier, plusieurs options existent. Qu'importe celle choisie par le technicien croate, Nuno Tavares est certain de la force collective du groupe marseillais.

"Honnêtement, que cela soit pour moi ou pour l'équipe cela ne change rien, a encore lâché le Portugais. On a plein d'autres joueurs avec de très bonnes qualités. Donc cela n'apporte pas de différence. [...] Chancel Mbemba, c'est un grand joueur, il aime aller vers l'avant et attaquer l'espace. Mais on a d'autres joueurs qui ont de très bonnes qualités et donc on a aussi ces joueurs sur lesquels on peut compter."