PSG: "Ça vient de plus haut", Mbappé réagit aux stories de Benzema et des joueurs du Real Madrid

Dans un entretien donné à la presse écrite ce lundi en marge de sa grande conférence de presse, Kylian Mbappé a réagi aux stories publiées par les joueurs du Real Madrid après l’annonce de sa prolongation au PSG. En laissant entendre que tout cela aurait pu être orchestré par la direction madrilène.

Kylian Mbappé n’est pas passé à côté des publications de certains joueurs du Real Madrid, dont Karim Benzema, après l’annonce de sa prolongation au Paris Saint-Germain samedi. "Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ?", a-t-il commenté ce lundi en marge de sa conférence de presse, dans un point à la presse écrite relayé par Le Parisien.

En plus de Benzema, Vinicius Junior, Rodrygo et Luka Modric avaient publié sur leurs réseaux sociaux des photos mettant en avant la grandeur du Real Madrid, comme pour signifier que le club madrilène est plus grand que n’importe quel joueur. Ce qui fait penser à Kylian Mbappé qu’il s’agit d’une opération de communication orchestrée plutôt que des réactions spontanées.

"Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix"

Le capitaine du Real Madrid a également posté une photo de Tupac sur Instagram, interprétée par certains comme une référence à une trahison vécue par le rappeur américain. Kylian Mbappé n’en a pas parlé, sans que l’on sache s’il n’a pas vu cette photo ou s’il a volontairement esquivé le sujet.

En revanche, l’attaquant du PSG a assuré qu’il n’avait pas échangé avec Karim Benzema depuis sa décision de rester à Paris. "On n’a pas échangé. Je ne voulais pas en faire trop, a-t-il assuré. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. On ne parlait pas du Real Madrid. Je n’ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Il me demandera pourquoi et je lui expliquerai ce choix."