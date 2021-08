PSG: câlin avec Ramos, touches de balles, Mbappé... ce qu'a fait Messi pour son premier entraînement

Le premier entraînement de Lionel Messi avec le PSG a eu lieu ce jeudi, deux jours après l'annonce de sa signature. Le sextuple Ballon d'or a pu rencontrer ses nouveaux coéquipiers et retoucher le ballon pour la première fois en un mois.

Après deux journées de folie, Lionel Messi a retrouvé un peu plus de calme. Au lendemain de sa présentation officielle, le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain a pris part ce jeudi à sa première séance d'entraînement. Il a passé un peu plus de six heures au Camp des Loges (Yvelines).

La star argentine est arrivée sur les lieux à 9h15. Quelques minutes auparavant, sa femme Antonella et ses enfants avaient aussi rejoint le centre d'entraînement.

Tout sourire avec Ramos

Le numéro 30 parisien a fait ses premiers pas en allant d'abord saluer chaleureusement Mauricio Pochettino dans son bureau. Puis guidé par son ami Neymar, le sextuple Ballon d'or a rencontré tous ses nouveaux coéquipiers. Depuis son arrivée dans la capitale, il n'avait semble-t-il échangé qu'avec Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum à l'hôtel Royal Monceau, où ils logent tous pour le moment.

Après avoir fait les présentations et découvert sa place dans le vestiaire, Lionel Messi a commencé sa séance par du travail musculaire en salle. C'est à ce moment que Sergio Ramos l'a rejoint. Les anciens rivaux des Clasicos ont échangé quelques mots avec grand sourire.

Un rêve pour le jeune Gharbi

Lionel Messi a ensuite foulé les terrains pour prendre part à sa première séance collective. C'est la première fois que le génie de 34 ans retouchait ainsi le ballon, plus d'un mois après son dernier match qui n'était autre que la finale de la Copa America remportée avec l'Argentine contre le Brésil (1-0).

Sous un beau soleil, l'entraînement s'est déroulé dans une très bonne humeur, au vu des images dévoilées par le PSG. La séance a aussi été l'occasion pour Mauricio Pochettino de présenter le jeune Ismaël Gharbi, qui avait l'air impressionné, à Lionel Messi. "Si tu as besoin de quelque chose, je suis là", lui a tout de même lancé l'apprenti milieu offensif de 17 ans.

Présenté samedi au public du Parc

Lionel Messi, qui a déjeuné avec le groupe après l'entraînement, a quitté le centre d'entraînement à 15h30, en même temps que Neymar et Angel Di Maria. Cette journée aura été une petite déception pour les supporters présents à la sortie: les trois joueurs ne se sont pas arrêtés pour les saluer. Ils ont tout de même eu l'attention d'Ander Herrera, ainsi que du directeur sportif Leonardo, qui faisait le chemin inverse.

Le deuxième entraînement de la "Pulga" est prévu vendredi, à la veille de la réception en championnat du RC Strasbourg (samedi 21h). Une heure et demie avant le coup d'envoi, le club a prévu de faire une présentation des recrues au public du Parc des Princes. En ce qui concerne les débuts de l'Argentin en Ligue 1, il faudra sans doute attendre les prochains matchs.