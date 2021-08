PSG: ces supporters prêts à payer très, très cher pour voir Messi

Avec l'arrivée de Lionel Messi, les prix des places à la revente pour les matchs du PSG devraient s'envoler tout au long de la saison. Pas de quoi faire peur à certains supporters, qui se disent prêts à faire quelques folies pour voir de près l'Argentin.

Il est prêt à lâcher "vraiment beaucoup" d’argent. Jusqu’à "300, 400 ou 500 euros, selon les matchs". "C’est ma passion, je pourrais vraiment tout donner, c’est presque une obligation. On va travailler pour et économiser", assure-t-il. Dylan l’assume: payer très, très cher afin de voir en vrai Lionel Messi évoluer sous le maillot parisien ne l’effraie pas. Si tout le monde ne peut évidemment pas se permettre ces folies, ce supporter n’est pas un cas isolé.

De nombreux fans du PSG interrogés par RMC Sport aux abords du Parc des Princes, qui n’ont pour la plupart pas d’abonnement, tiennent le même discours. Ils se disent déterminés à casser leur tirelire, s’il le faut, pour acclamer au cours de la saison la star argentine de 34 ans, qui vient de rejoindre leur club pour deux saisons, plus une année supplémentaire en option, après avoir fait le bonheur si longtemps du FC Barcelone.

"C'est le prix à payer quand on aime le PSG"

"On parlera encore de lui dans 200 ans en disant qu’il est le meilleur joueur de l'histoire. Si on ne se déplace pas pour Messi, alors on le fait pour qui ? Il va nous faire changer de galaxie", soutient Vladimir, un autre habitué du Parc. Qui précise, tout de même : "Après, je ne vais pas mettre 300 euros pour aller voir un match contre Troyes."

Pour PSG-Strasbourg programmé samedi (21h), les prix des places à la revente se sont vite envolés. Les chances de voir Messi faire ses débuts en Ligue 1 à cette occasion sont pourtant minces, pour ne pas dire infimes puisqu’il a besoin de retrouver sa condition physique, mais sa présentation aura lieu avant le match, comme celle des autres recrues signées par le club de la capitale cet été. Dès mardi, jour de l’arrivée du sextuple Ballon d’or à l’aéroport du Bourget, des places grimpaient aux alentours des 1.000 euros sur le système Ticketplace, la bourse d'échange officielle du club.

Ce jeudi, à l’heure d’écrire ces lignes, comptez parfois jusqu’à 2.000 euros pour pouvoir prendre place en tribune Paris. "Même si le prix des places double, triple ou quadruple, on ira quand même. Là, on rentre dans une dimension où on est obligé d'y aller. J'ai essayé d'avoir un abonnement mais je m’y suis pris un peu tard. Je suis prêt à mettre 500 euros", lance Patrick, un fan parisien qui ne veut pas se fixer de "limite".

C’est ce que Mohammed, un jeune supporter, considère comme "le prix à payer quand on aime le PSG", même s'il ne se voit pas lâcher au-delà de 250 euros. Rahil, lui, est abonné au Parc pour cette nouvelle saison. Et si les prix des places commencent déjà à atteindre des sommes assez dingues, il ne compte pas lâcher son précieux sésame. Enfin, "pour le moment". "On va essayer d’en profiter au maximum, être là toute l’année, confie-t-il. On va se faire plaisir! Après, si on joue contre le Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions…"