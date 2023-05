PSG: "Ce n’est pas bien mais...", un abonné du Parc raconte pourquoi il revend ses places

TicketPlace, plateforme officielle de revente de billets du PSG, fait l'objet de nombreuses critiques de supporters parisiens, exaspérés par les prix pratiqués. D'autres en profitent pour entretenir un business florissant.

Xavier (*) est abonné depuis 13 ans au Parc des Princes. Mais cette saison, il a souvent préféré regarder les matchs du PSG devant sa télévision. Pour des raisons financières. Comme d’autres supporters parisiens, il a cédé aux avances de TicketPlace. Lancée à l’origine pour lutter contre le marché noir et la circulation de faux billets, cette plateforme officielle de revente de billets a vu émerger un phénomène qui crispe les tribunes du Parc. Hébergée sur le site du PSG, la plateforme permet de revendre ses places sans limite de nombre ni de tarif, le club prenant une commission au passage.

1936 euros de bénéfice

Certains abonnés hésitent de moins en moins à engranger des bénéfices en revendant des places qui peuvent atteindre des sommes folles. "L’application propose un prix minimum par rapport à ce qui se fait sur TicketPlace. Ça peut commencer par exemple à 35 euros. Il n’y a aucun plafond, l’application donne juste une estimation de ce qui est en cours de vente sur TicketPlace. Mais si vous voulez mettre en vente une place 300 euros, vous prenez juste le risque de ne pas pouvoir la vendre", raconte à RMC Sport Xavier, qui a revendu sa place 12 fois cette saison pour un montant total de 1.936 euros. "J’ai commencé à vendre mes places l’an dernier à des prix raisonnables, explique-t-il. Cette année, j’ai vu que les prix s’envolaient sur TicketPlace. Le public du Parc a changé, des gens sont prêts à mettre beaucoup d’argent pour voir Mbappé, Messi et Neymar. Ce n’est pas réglo de notre part mais on s’est pris au jeu. Comme le Collectif Ultras Paris, je trouve moi-même que c’est abusé. Je m’en rends compte."

Pour PSG-Bayern en Ligue des champions, il a par exemple vu des places circuler jusqu’à 2.000 euros l’unité. "C’était possible de se faire rembourser son abonnement annuel sur ce seul match", assure Xavier, qui lui s’est rendu au Parc pour cette affiche. "Vendre des places à ce prix alors que des gamins rêvent d’aller au Parc… Je suis conscient que ce n’est pas bien moralement pour l’ambiance du Parc et pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’y aller. Ça joue évidemment sur l’ambiance du Parc. Je pense qu’il faut qu’on puisse toujours vendre nos places. Mais je suis d’accord avec le CUP, il faut limiter et être raisonnable. Il faudrait pouvoir se rembourser l’abonnement mais pas au-delà", estime Xavier. Les ultras parisiens, qui ont fait grève en mai avant de reprendre leurs activités après des discussions avec les dirigeants parisiens, demandent notamment la refonte de TicketPlace.

* Le prénom a été modifié