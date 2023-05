PSG: 2.180 euros de bénéfices, le business lucratif d'un abonné qui ne se rend plus au Parc des Princes

Interrogé par France Bleu, un supporter du Paris Saint-Germain explique avoir profité des libertés que lui offrent la plateforme officielle de revente TicketPlace pour revendre ses places d'abonnés à prix d'or.

Si le PSG a changé de dimension économique sous l’impulsion de QSI, certains de ses supporters y trouvent aussi leur compte cette saison, et ce depuis plusieurs années, profitant de la nouvelle attractivité du club de la capitale et de ses stars pour entretenir un business florissant via la plateforme TicketPlace. Créée à l’origine pour combattre le marché noir et la circulation de faux billets, la plateforme officielle de revente de billets hébergée par le site internet du Paris Saint-Germain a vu émerger un phénomène qui crispe les tribunes du Parc des Princes. Hébergée sur le site du PSG, la plateforme permet de revendre ses places sans limite de fois ni de tarif, le club prenant une commission au passage. Les abonnés, autrefois fidèles de la maison Rouge et Bleu, hésitent de moins en moins à engranger les bénéfices en revendant les places qui leur sont dévolues à prix d’or. Quitte à ne plus se rendre au Parc des Princes du tout. Qu'importe, tant que les recettes sont en hausse.

"Je suis froid et clinique"

Interrogé dans le cadre d’une enquête sur le business juteux de la revente de tickets sur la plateforme TicketPlace par nos confrères de France Bleu, un supporter de longue date du Paris Saint-Germain, mais abonné depuis peu en Boulogne Bas, assume sa démarche, et se justifie. "Cette saison, je n'ai vu aucun match. Je ne suis plus en région parisienne depuis un an, j'ai longuement hésité à lâcher mon abonnement et puis je me suis dis : 'je le garde et je vais me faire des sous’ car si ce n'est pas moi c'est un autre qui va en profiter. Je suis froid et clinique sur cet abonnement. Tout le monde se gave du gâteau de la revente. Après avoir pris mon argent sur la vente de mon abonnement, le PSG reprend une com sur la revente (ndlr, une commission entre 10 et 12%), l'Etat nous impose sur le bénef', donc moi je prends ma part." Pour un abonnement qui lui aura coûté 624 euros cette saison, avec 23 matches à disposition, et donc autant de places à revendre, le supporter interrogé a vendu pour 2.810 euros, et engrangé 2.180 euros de bénéfice. Et il ne compte pas s’arrêter là. "Ah non, pas la saison prochaine en tout cas !"

Ils seraient un bon millier d’abonnés à ne jamais venir au Parc des Princes. Et cela ne devrait pas changer de sitôt pour la plupart des tribunes, à moins que le PSG trouve une solution pour endiguer un phénomène qui transforme le paysage du Parc, et en altère l’atmosphère. Le PSG a en revanche changé la donne en virage Auteuil, sous la pression du Collectif Ultras Paris, en pointe sur le sujet. Jusqu’à maintenant, le club ne fixait aucune limite de prix, ce qui expliquait l’explosion des tarifs à la revente. Selon France Bleu, un plafonnement des prix a été décidé pour la saison prochaine, suite aux réunions qui se sont tenues entre le CUP et la direction du Paris Saint-Germain. Le CUP, qui a promis de détailler les modalités de ces changements, s’est félicité il y a quinze jours de choix qui "permettront de pérenniser une tribune populaire, accessible aux fans parisiens".