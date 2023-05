PSG: ce que l’on sait de l'état préoccupant de Sergio Rico et des circonstances de son grave accident

Le gardien du PSG Sergio Rico a été victime d’un accident de cheval ce dimanche matin en Andalousie et se trouve dans un "état grave" après avoir été héliporté vers l'hôpital. Que sait-on exactement du drame et de ses circonstances? On fait le point.

Sergio Rico victime d’un accident très inquiétant. Ce dimanche matin, les médias espagnols ont informé que le troisième gardien du PSG est tombé d’un cheval à El Rocio, non loin de Séville. Selon les informations du Diario de Sevilla, le joueur serait arrivé à Malaga dans la nuit de samedi à dimanche, quelques heures après le match du PSG à Strasbourg, pour effectuer un pèlerinage, avec l'autorisation de son club. Il aurait rejoint El Rocio à cinq heures du matin.

"Après avoir passé un peu plus d'une heure et demie avec sa famille et ses amis, il se rendait à la messe pontificale à côté de la chapelle lorsqu'il a été victime d'un accident dû à une charrette à mules et à un cheval emballé qui l'ont percuté", précise l'hôpital de Séville ce dimanche soir.

"Un cavalier est tombé d'un cheval rue Camino de Moguer et a été transféré par hélicoptère, en état grave, à l'Unité de Traumatologie", indiquent les urgences

L’agence de presse EFE confirme que vers 8h30, la chute d’un cavalier dans la rue Camino de Moguer a été signalée a été signalée aux services de secours. Plus précisément, la Cadena Cope indique qu’un cheval sur lequel il se trouvait lui aurait donné un coup de pied dans la tête, alors qu’il était déjà au sol. D’autres médias, comme Relevo, déclarent que c’est un animal en fuite qui l’aurait touché, après avoir percuté le cheval sur lequel il était présent. Les secours seraient rapidement intervenus et l’aurait héliporté vers l’hôpital de Séville en raison d’un traumatisme à la tête et dans "un état grave".

Du côté des sources officielles, le site des urgences andalous évoque un accident de cheval ce matin à 8h30 avec un transfert par hélicoptère, sans nommer la victime. "Au cours des dernières heures, le volume d'incidents coordonnés au sein du CECOPI a augmenté, conséquence naturelle de l'augmentation du nombre de personnes à El Rocio, est-il précisé. L'événement le plus notable s'est produit ce matin vers 8h30, lorsqu'un cavalier est tombé d'un cheval rue Camino de Moguer et a été assisté par des spécialistes du Centre d'Urgences Sanitaires qui ont transféré le patient par hélicoptère, en état grave, à l'Unité de Traumatologie de l'hôpital Virgen del Rocío de Séville."

Le PSG confirme "un état grave", les médias espagnols évoquent une inconscience et des soins intensifs

En début d’après-midi, le PSG indiquait via un porte-parole auprès de l’AFP que Sergio Rico se trouvait "dans un état grave". Selon la Cadena Cope, il aurait mis sous sédation après avoir été tranquillisé, alors que Marca évoque un homme "intubé". "Les 48 prochaines heures seront déterminantes", précise Relevo en début de soirée, ajoutant que "les conséquences possibles de sa chute seront évaluées, une fois surmontées".

La Cadena Ser informe qu’il se trouverait en fin d’après-midi "en soins intensifs dans un état stable". Il ne serait "pas conscient et attend des examens pour déterminer une possible amélioration". La Cadena Cope ajoute que ses agents devaient se rendre à l’hôpital dans l’après-midi.

"Sergio est entre de bonnes mains, luttant pour récupérer et tout en recevant les meilleurs soins de la part de toute l'équipe médicale de l'Hôpital Virgen del Rocio, écrit l'établissement sévillan ce dimanche soir. Nous devons agir avec prudence, spécialement les 48 prochaines heures. Nous espérons des résultats sur son évolution médicale, que nous souhaitons favorables, et ainsi pouvoir communiquer sur son amélioration le plus tôt possible. Nous vous remercions pour tous les messages et l'intérêt de tous ceux qui s'informent de l'état de Sergio. Nous vous remercions de votre soutien".

"Toute l’équipe est très préoccupée", confie Mendes

Son coéquipier au PSG Nuno Mendes lui a exprimé son plein soutien en marge de son titre de meilleur espoir reçu ce dimanche soir lors de la soirée des trophées UNFP. "Sergio Rico passe actuellement un moment très difficile. Nous sommes tous avec lui. Toute l’équipe est très préoccupée, nous espérons que tout va bien se passer et qu'il reviendra rapidement."

"Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches", avait également publiquement réagi son club sur Twitter.