PSG: "Cette histoire, ça nous chavire", le duo Blanc-Gasset sort du silence sur l’affaire Aurier en 2016

Plus de six ans après la fameuse vidéo Périscope de Serge Aurier, dans laquelle le latéral ivoirien insulte notamment Laurent Blanc de "fiotte", l’ancien coach du PSG et son adjoint de l’époque, Jean-Louis Gasset, se sont livrés à L’Equipe sur cet épisode qui avait sacrément secoué le club de la capitale.

Diffusée en direct en plein milieu de la nuit, c’est une vidéo qui a secoué comme rarement le club de la capitale dans son histoire. En février 2016, Serge Aurier, alors titulaire au PSG, réalise un chat-vidéo sur l’application Periscope dans laquelle il dérape complètement. Interrogé par les internautes sur ses coéquipiers et son coach, Laurent Blanc, l’Ivoirien répond sans filtre. Sirigu ? "Il est guez", lâche Aurier. Blanc ? "Il prend les couilles (de Zlatan). C’est une fiotte."

Lorsque les extraits de cette vidéo sont repris en masse, l’affaire provoque un véritable tollé. Comme le rapporte L’Equipe Explore, le dimanche, au lendemain de la diffusion de la vidéo, Nasser Al-Khelaïfi s'enferme avec sa garde rapprochée pour effectuer une réunion de crise. Finalement, Aurier est sommé de s’excuser - "J’ai fait une grosse connerie, je suis impardonnable et prêt à assumer les conséquences" - et le président parisien apporte son soutien à l’ancien Toulousain en se rendant à un match de la réserve du PSG, où le latéral a été envoyé en guise de sanction, un mois plus tard.

Blanc: "Le manque d’autorité et de soutien en interne m’ont gêné"

À l’époque, cette marque de soutien est très mal perçue par Laurent Blanc. "Le manque d’autorité et de soutien en interne m’ont gêné", confie l’ancien sélectionneur des Bleus à L'Équipe. "Cette histoire Aurier, ça nous chavire, appuie Jean-Louis Gasset, son adjoint à ce moment-là. On doit faire avec cette verrue poussée dans la nuit qui met un pataquès dans le club et le vestiaire." "Sportivement, ça a foutu le bordel à un moment où ça allait très bien", ajoute Nicolas Douchez, troisième gardien du PSG cette année-là.

Moins de trois semaines après l’apparition publique de Nasser Al-Khelaïfi au match d’Aurier avec la réserve, Blanc décide à la suprise générale de titulariser Aurier pour la double confrontation contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions. La nouvelle sortie de route du PSG dans la compétition (2-2 à l’aller, 1-0 pour City au retour), a été fatale au coach parisien, remplacé par Unai Emery à l’issue d’une saison qui aura donc en partie basculé à cause d’une vidéo diffusée en pleine nuit à la fin de l’hiver.