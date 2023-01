PSG: "Chacun doit donner plus sur le terrain", les mots forts de Galtier

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a relevé les manques de son équipe et exhorté ses joueurs à retrouvé le goût de l'effort collectif.

Accordons-lui ceci, l'entraîneur du PSG Christophe Galtier n’a aucun mal à reconnaître les insuffisances de son équipe de manière générale. "On ne peut pas se satisfaire de ce que l’on a fait en première période contre Reims (1-1), a-t-il froidement constaté ce mardi en conférence de presse. On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé." Le constat a le mérite d’être posé. Christophe Galtier a même confié avec le sourire qu’il partage la plupart des analyses qui ont été faites dans la foulée du match nul concédé au Parc des Princes.

En revanche, l’exercice de communication s’est révélé beaucoup plus délicat pour l’entraîneur du PSG lorsqu’il a été question du peu d’implication des trois offensifs - Neymar, Messi et Mbappé - dans le repli défensif. Un manque criant identifié par les adversaires du PSG, et qui place l’équipe du club de la capitale en déséquilibre permanent. Une tendance de plus en plus prégnante au fil des semaines. Mais le constat n’est pas nouveau, et ce reproche a déjà été fait aux trois joueurs sous Mauricio Pochettino.

Se priver des trois offensifs? "Une erreur"

L’une des trois stars devra-t-elle quitter le onze, au moins temporairement, pour permettre au Paris Saint-Germain de se rééquilibrer? Pour Christophe Galtier, "c’est une erreur" de le penser. Et ne lui parlez pas d’état d’esprit. Bien qu’il n’ait aucun mal à concéder que "chacun doit donner plus sur le terrain", le technicien parisien s’est refusé à stigmatiser ses offensifs.

"Prenons le match de Reims. Si Kylian (Mbappé) et Leo (Messi) avaient réussi ce qu'ils réussissent d'habitude sur un plan offensif, on n'aurait sûrement pas ce débat là." Faut-il comprendre que, tant que les stars offensives marqueront et seront décisives, elles seront exonérées du travail défensif ? Possible. Le discours de Christophe Galtier est difficile à déchiffrer.

Pour combler cette carence, si le problème devait persister, la clé pourrait aussi se trouver au milieu, à la peine en l'absence de Marco Verratti. Fabian Ruiz et Vitinha sont méconnaissables depuis la fin de la trêve internationale liée à la Coupe du monde. Galtier l'a martelé, il attend des joueurs qui composent l'entrejeu parisien qu’ils soient "meilleurs dans l'utilisation du ballon et plus intenses que ce qu'ils sont actuellement." "On doit retrouver de l'exigence, des efforts individuels et collectifs, le goût des efforts pour les autres, a-t-il cinglé. Chacun doit avoir une prise de conscience sur ce qu'il donne à l'équipe."