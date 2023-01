Mercato: Galtier confirme que le PSG travaille sur Ziyech

Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a confirmé que le club travaillait sur l’arrivée de Hakim Ziyech (29 ans) tout en précisant que le transfert n’était pas encore acté. Il a affirmé son soutien à son groupe tout en mettant un petit coup de pression.

A quelques heures de la fin du mercato, Christophe Galtier a confirmé une piste suivie par le PSG, sans s’éterniser sur les autres. L’entraîneur parisien, qui avait confié que le club travaillait sur l’arrivée d’un ou deux joueurs dimanche dernier, a reconnu suivre Hakim Ziyech (29 ans, Chelsea) qui aurait passé sa visite médicale, ce mardi matin. "Cette information est sortie, oui le club travaille sur Ziyech mais aujourd’hui, à l’heure où je vous parle, il est un joueur de Chelsea", a-t-il déclaré.

L’entraîneur parisien a évité en revanche de s’étendre sur le cas Milan Skriniar, d’accord pour rejoindre Paris l’été prochain mais potentiellement recruté dès cet hiver, ou sur la possible arrivée d’un troisième renfort en attaque.

"Je n’ai pas à commenter d’éventuelles arrivées ou d’éventuels départs"

"Le mercato, on le commentera quand il sera clôturé, a-t-il lancé. Vous dire qu’il va venir un, deux ou trois joueurs… Le président (Nasser Al-Khelaïfi, ndlr) travaille beaucoup avec Luis (Campos, conseiller sportif) sur le mercato mais je n’ai pas à commenter d’éventuelles arrivées ou d’éventuels départs. Le mercato va-t-il être fait en fonction de ce que nous avons vu à Reims? Bien sûr que non. Il y a une réflexion depuis un certain temps sur le mercato. Les relations et les échanges sont très directs entre le président, Luis et moi. On verra bien ce soir après minuit ce qu’il en sera."

Galtier conclut en insistant sur le potentiel de son effectif en invitant ses joueurs à se mettre au service du collectif, dans une manière de serrer les vis après une seule victoire lors des quatre derniers matchs de de Ligue 1 (pour un nul et deux défaites). "Mais je précise que s’il n’y a pas d’arrivée, il n’y a pas d’arrivée, ajoute-t-il. Cet effectif a très bien fonctionné pendant des mois, il n’y aucune raison que ça ne revienne pas, à partir du moment où on a tous le même objectif sur le fait que l’équipe passe avant les individualités. Les efforts et la rigueur doivent revenir sur la préparation des matchs et sur l’entame de nos matchs."