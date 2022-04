PSG: champagne, familles et selfies… comment les Parisiens ont fêté le titre

Grâce au match nul obtenu contre Lens (1-1) ce samedi au Parc des Princes, le PSG a obtenu son dixième titre de champion de France. Si le Collectif Ultras Paris a décidé de ne pas fêter cet évènement avec les joueurs, ces derniers ont savouré dans le vestiaire l’obtention de ce nouveau trophée.

Un an après la perte de son titre de champion de France obtenu par le Lille de Christophe Galtier, le PSG de Mauricio Pochettino a récupéré son trône grâce au point du match nul obtenu contre Lens (1-1) ce samedi. Au coup de sifflet final, les Parisiens ont dû fêter l’obtention de ce dixième titre sans les ultras. Ces derniers ayant décidé de quitter le Parc des Princes pour célébrer l’évènement.

Si ce constat a été regretté à la fin du match par Marco Verratti et Neymar, ces derniers ont tout de même savouré comme il se doit cette nouvelle ligne ajoutée au palmarès du PSG. Dans le vestiaire, les joueurs ont sorti le champagne, pour ce qui représente un bol d’air frais dans cette saison marquée par une élimination précoce en Ligue des champions.

Messi avec les hispanophones

Le Parc des Princes a certes sonné creux au coup de sifflet final, mais certains éléments du club ont profité de ce calme pour permettre à leurs proches de fouler la pelouse du champion de France. Les anciens madrilènes Keylor Navas et Sergio Ramos ont invité leurs enfants à faire un tour du stade.

Sur les réseaux sociaux, le défenseur espagnol s’est félicité d’avoir pu gagner un nouveau titre pour sa première saison en France: "Nous sommes les champions ! On l’a mérité du début à la fin, je suis heureux et fier de l’équipe. Et ravi de remporter ma première Ligue 1 et le sixième titre de championnat de ma carrière."

Ramos n’est pas le seul à avoir droit à un nouveau trophée. Arrivé du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi, auteur d'un but magnifique contre les Lensois, a fêté son premier championnat français avec les hispanophones de l’effectif. Notamment Leandro Paredes, Ander Herrera, Navas, Ramos, Angel di Maria, Neymar et Mauro Icardi.

Les jeunes du club ont également pris part à ce succès. Sur Instagram, le milieu de terrain Xavi Simons s'est affiché souriant avec ses compères Eric Junior Dina-Ebimbe, El Chadaille Bitshiabu et Nuno Mendes.