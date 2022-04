PSG: la réponse cinglante de Neymar aux ultras après leur boycott "surréaliste"

Interrogé par ESPN après le 10e titre du PSG en Ligue 1 samedi soir au Parc des Princes, Neymar a exprimé son incompréhension face à l’attitude des ultras parisiens qui n’ont pas célébré le sacre avec les joueurs. Le Brésilien a également ironisé sur les sifflets dont il a parfois été la cible cette saison.

"Je t’aime moi non plus." Rien n’a jamais été simple entre Neymar et le public parisien depuis l’arrivée de la star brésilienne à Paris à l’été 2017. C’est peu dire que le quinquennat du "Ney" fut mouvementé, entre blessures, exploits, envies de départ, divorces et réconciliations. Samedi soir face à Lens (1-1), l’attaquant du PSG a beau avoir glané son 4eme titre de champion de France, les ultras ont boudé les festivités, toujours en colère après l’élimination en 8eme de finale de la Ligue des champions.

"Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans de contrat"

Au micro de ESPN, l’ancien Barcelonais a été amené à réagir sur ce boycott des supporters parisiens qui ont quitté le Parc avant la fin du match pour fêter le titre, entre eux, en dehors de l’enceinte parisienne. Neymar a trouvé cela "surréaliste" avant d’ironiser sur les sifflets dont il a parfois été la cible cette saison même si ce ne fut le cas face aux Sang&Or.

"Ils vont se lasser de siffler parce qu'il me reste encore trois ans de contrat", a lâché le Brésilien. Si certains supporters du PSG espèrent que Neymar fasse ses valises cet été, ils risquent donc d’être déçus, la star n’ayant visiblement pas l’intention de quitter Paris cet été.

Malgré ces tensions avec une partie du public parisien, la soirée fut belle pour Neymar pour qui le titre est "le plus important." Et de poursuivre sur le site du club : "Oui, ce fut une saison longue et difficile avec tout ce qu'il s'est passé. Mais aujourd'hui, on a réussi à gagner le championnat, c'était vraiment important pour nous. Maintenant, nous avons besoin de respirer, de calmer nos esprits, ce qui est le plus important."