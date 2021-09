PSG-Clermont: Mbappé dans le groupe, Navas aussi

De retour de blessure, Kylian Mbappé est bien dans le groupe du PSG pour la réception de Clermont ce samedi lors de la 5e journée de Ligue 1 (17h). Keylor Navas est également présent, parmi les quatre gardiens convoqués par Mauricio Pochettino.

Le PSG aura quand même fière allure. Alors que les Sud-Américains qui ont joué dans la nuit de jeudi à vendredi (en heure française), les Argentins Lionel Messi, Leandro Paredes et Angel Di Maria ainsi que le Brésilien Neymar, sont laissés au repos, Mauricio Pochettino pourra bien compter, face à Clermont ce samedi (17h), sur Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Mauro Icardi et même… Keylor Navas. Le gardien du Costa Rica a évolué mercredi soir avec sa sélection et avait été dispensé de l’entrainement ce vendredi au Camp des Loges. Avec Gianluigi Donnarumma, Sergio Rico et Alexandre Letellier, il y a donc quatre gardiens dans le groupe parisien pour cette 5e journée de Ligue 1. Deux iront donc en tribunes…

Une attaque Mbappé-Icardi-Draxler ?

Kylian Mbappé, lui, s’était blessé à un mollet avec l’équipe de France, la semaine dernière. Il a participé à l’entraînement jeudi et vendredi. Presnel Kimpembe, touché à un tendon d’Achille avec les Bleus, est disponible également. Quant à Mauro Icardi, il est rétabli de son entorse acromio-claviculaire avec un peu d’avance. L’attaque du PSG pourrait donc être emmenée par le trio Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Julian Draxler, par exemple. Le jeune Portugais Nuno Mendes pourrait faire ses débuts, mais Mauricio Pochettino a écarté vendredi la possibilité qu’il soit titulaire. Sergio Ramos, Marco Verratti, Juan Bernat, Colin Dagba, Layvin Kurzawa et Ismael Gharbi sont en soins ou en phase de reprise.

Le groupe du PSG :

Navas, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Mbappé, Icardi, Rafinha, Danilo, Rico, Wijnaldum, Herrerra, Diallo, Draxler, Kehrer, Nuno Mendes, Gueye, Dina Ebimbe, Bitshiabu, Yansané, Bitumazala, Donnarumma, Letellier

Absents :

Messi, Paredes, Di Maria, Neymar (entrainement), Ramos (mollet), Verratti (genou), Bernat (préparation), Dagba (reprise), Kurzawa (travail spécifique), Gharbi (adducteurs)