PSG: comment Ekitike a vécu ses débuts à Paris en attendant sa probable première titularisation contre Nice

Fraichement arrivé au Paris Saint-Germain en juillet dernier Hugo Ekitike devrait fêter sa première titularisation ce samedi soir au Parc des Princes contre Nice. L’occasion pour lui de lancer véritablement sa saison.

Avec ses dix buts et ses quatre passes décisives la saison passée, Hugo Ekitike a attisé très vite les convoitises. Il a failli signer à Newcastle en janvier mais les certitudes autour du projet anglais à court terme n’étaient pas claires. Il a finalement été séduit par le PSG et le discours de Luis Campos. Les premiers pas du longiligne Français n’ont pas été évidents. Tout est nouveau pour lui, la dimension du club, la ville, les regards, le niveau, l’exigence et les attentes.

L’avant-centre se contente depuis le début de la saison de bout de matchs, 67 minutes réparties sur cinq rencontres de Ligue 1. Difficile dans ces conditions de marquer ou de trouver des automatismes. Il y a du monde devant, Mbappé, Messi et Neymar, les trois attaquants ne sont jamais pressés de sortir. L’ancien Rémois est venu en connaissance de cause et voulait relever le défi.

"Il faut cette assurance pour exister dans un tel effectif"

Cependant il espérait avoir un peu plus d’occasions de se montrer, surtout contre des équipes moins huppées (12 minutes seulement contre Brest) ou lorsque le score était déjà acquis, contre Lille par exemple le club de la capitale menait 5-0 après 52 minutes de jeu. Une situation pas toujours simple à vivre. Il a aussi été étonné de ne pas être convoqué par Sylvain Ripoll lors du dernier rassemblement des Espoirs. Pas simple aussi de se dire qu’il aurait probablement un temps de jeu équivalent au Real Madrid (qui a tapé à la porte) voire plus au Bayern Munich, qui a fait le forcing pour l’attirer l’été dernier.

Cette frustration, Hugo Ekitike a dû l’éponger à l’entraînement. "L’une des grandes qualité d’Hugo, c’est qu’il ne doute pas", confie un éducateur qui l’a côtoyé à Reims. Lors des séances menées par Christophe Galtier aux Camps des Loges, Ekitike est performant. Le talent est là, lors d’un match à l’entrainement il inscrit les quatre buts de son équipe. Le caractère est affirmé, il peut parfois être assimilé à de l’arrogance "vu son âge et son poste il faut cette assurance pour exister dans un tel effectif", balaye un habitué du centre d’entrainement du PSG.

Apprécié par ses coéquipiers et le staff

La relation technique avec la MNM progresse chaque jour. Le joueur de 20 ans a aussi noué une bonne relation avec Kylian Mbappé. Christophe Galtier estime Hugo Ekitike et avait laissé entendre, avant la trêve internationale, que son heure allait bientôt venir. "Il est très bon dans les séances. Il a des fourmis, ça le démange. Je lui ai dit que les bonnes périodes vont arriver. Très rapidement, il aura beaucoup plus de temps de jeu." Le coach est notamment séduit par la débauche d’énergie du joueur, qui ne calcule pas ses efforts à l’entraînement.

Luis Campos, qui a convaincu le joueur et son entourage, reste proche de lui. Le Portugais l’avait rassuré après une entrée en jeu frustrante contre Nantes. Les deux hommes avaient échangé plusieurs minutes sur le terrain après le coup de sifflet finale. C’est aussi sans doute Luis Campos qui sera le premier à le féliciter après le match s’il vient à marquer son premier but. La semaine prochaine Hugo Ekitike et le Paris Saint-Germain iront à Reims. Le numéro 44 du PSG espère retourner dans son club formateur en ayant emmagasiné beaucoup de confiance.