PSG-OM: ces joueurs qui manqueront le choc en cas d'avertissement ce week-end

Le "classique" entre le PSG et l'OM approche à grands pas (16 octobre) et la 9e journée, ce week-end, s'annonce décisive pour certains joueurs. La menace d'une suspension pour ce grand rendez-vous plane et certains vont devoir faire attention.

Quoi qu'ils puissent en dire, le match entre le PSG et l'OM n'a jamais été et ne sera jamais un match comme les autres. Tous les joueurs des deux camps veulent absolument être sur la pelouse. Cette saison en plus, les deux équipes sont au coude à coude au classement.

Le 16 octobre prochain, le PSG accueillera l'OM pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Si le match paraît encore loin, - les deux équipes ont quatre rencontres à jouer toutes compétitions confondues d'ici-là - ce week-end s'annonce décisif pour certains. Plusieurs joueurs ont pris deux cartons lors des huit premières journées. Au troisième, le couperet tombera la semaine prochaine en commission de discipline et ils seront suspendus à l'occasion de la 11e journée et ce certain PSG-OM.

Paris sous pression, plusieurs stars sous la menace

A 24h d'un match important face à l'OGC Nice, le PSG doit déjà penser au Classique du 16 octobre, puisque plusieurs joueurs importants sont sous la menace. Neymar, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos manqueront le match face à l'OM s'ils sont avertis contre Nice. Peut-être que Christophe Galtier prendra cet élément en considération au moment de décider de sa composition d'équipe. D'autant que l'arbitre du match entre Paris et Nice sera un certain Jérôme Brisard, avec qui le PSG et Neymar n'ont pas que des bons souvenirs. Il était l'abitre du PSG-OM du 13 septembre 2020, remporté par les Marseillais 1-0 et qui avait dégénéré. Cinq joueurs avaient été exclus (3 Parisiens, 2 Marseillais), dont Neymar.

C'est avec ce même arbitre que Neymar avait eu un désaccord en février 2020, à l'occasion d'un match contre Montpellier au Parc des Princes. Le Brésilien avait été rappelé à l'ordre par l'arbitre pour avoir "chambré" un adversaire par le dribble, ce qui avait amené à quelques tensions. Mécontent de la réflexion de l'arbitre, Neymar s'était enervé et avait écopé d'un carton jaune.

Côté marseillais, la situation est plus tranquille

Pas de panique particulière du côté de l'OM, où seul Leonardo Balerdi est sous la menace. Par ailleurs, les deux joueurs exclus lors du sanguin Classique ne sont plus au club (Amavi et Benedetto). Les Marseillais ont plutôt bien mené leur barque.

Hasard du calendrier, deux éléments purgent leur suspension ce vendredi contre Angers (l'entraîneur Igor Tudor et le défenseur Nuno Tavares) et ne risquent donc rien (sauf en cas de carton rouge direct la semaine prochaine). Valentin Rongier et Samuel Gigot, souvent sanctionnés cette saison, ont tous les deux déjà purgé une suspension, leurs compteurs ont donc été remis à zéro.