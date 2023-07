PSG: pour sa première titularisation, Noha Lemina a fait forte impression contre Al-Nassr

Aligné lors du match de préparation face à Al-Nassr, Mario Lemina s’est distingué face à l’équipe de Cristiano Ronado ce mardi au Japon (0-0). Tranchant et audacieux, l’attaquant 18 ans a été le Parisien le plus dangereux au stade d’Osaka.

Les supporters nippons étaient venus pour admirer Kylian Mbappé. Mais ils ont eu droit au show d’un jeune inconnu: Noha Lemina. Pour sa première titularisation avec le PSG, l’attaquant de 18 ans s’est fait remarquer lors du match de préparation face à Al-Nassr, ce mardi à Osaka (0-0). Aligné sur l’aile gauche, le petit frère de Mario Lemina (milieu de terrain de Wolverhampton, passé par l’OM et la Juventus) a été le plus Parisien le plus dangereux de la rencontre. Aux côtés d’un Marco Asensio perdu en faux 9 et d’un Carlos Soler transparent, celui qui a fêté sa majorité le mois dernier (17 juin) a livré une prestation tranchante et audacieuse.

Ses qualités de percussion, ses prises de balle, ses appels et sa vitesse ont posé de gros soucis à l’équipe de Cristiano Ronaldo. Sultan Al-Ghanam, le latéral droit de l’équipe d’Arabie saoudite (26 sélections), a d’ailleurs eu beaucoup de mal à le contenir. Surtout en première période. Très en jambes, Noha Lemina a réussi plusieurs débordements intéressants mais ses centres dans la surface n’ont pas trouvé preneur. Lancé en profondeur par Warren Zaïre-Emery, il a fait chauffer les gants de Nawaf Al-Aqidi avant la pause. Il a d’ailleurs mis le gardien d’Al-Nassr plusieurs fois à contribution.

>> Revivez le match PSG-Al Nassr (0-0)

Le seul Parisien à jouer toute la rencontre

Au moment de changer quasiment toute l’équipe à l’heure de jeu, Luis Enrique a laissé le dynamiteur d’1,68m sur le terrain. C’est d’ailleurs le seul joueur du PSG à avoir disputé l’intégralité de la rencontre. Une belle récompense pour le jeune Lemina, qui a terminé aux côtés d’Ilyes Housni (18 ans) et Ismaël Gharbi (19 ans), ses potes du centre du centre de formation.

Même s’il a semblé fatigué en fin de partie, le natif de Libreville (la capitale du Gabon), qui était entré en jeu vendredi dernier face au Havre (2-0), s’est réjoui de ce baptême encourageant. "Très fier de cette première titularisation", a-t-il écrit sur Instagram, où il compte un peu moins de 50.000 abonnés.

Né en 2005, Noha Lemina a commencé le football à la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, avant d’intégrer le Camp des Loges à l’âge de 9 ans.

En octobre dernier, il a paraphé son premier contrat professionnel en s’engageant avec Paris jusqu’en 2025. La saison passée, le droitier a brillé en Youth League, avec 4 buts et 1 passe décisive en 5 apparitions. Mais il n’a pu empêcher l’élimination des U19 du PSG face au Borussia Dortmund en huitièmes de finale.

Dans l’attente de ses débuts professionnels

Proche des autres espoirs du club, comme Warren Zaïre-Emery (17 ans) ou Ethan Mbappé (16 ans), celui qui compte 7 sélections en équipe de France U17 (entre septembre 2021 et février 2022) espère désormais faire ses débuts professionnels avec son club formateur.

En attendant, il devrait à nouveau être sollicité lors du prochain match amical des Parisiens, prévu ce vendredi face au Cerezo Osaka (12h20). Dans un stade où il a désormais ses repères.