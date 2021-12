PSG: comment Letellier, gardien remplaçant, vit sa situation au milieu des stars parisiennes

Interrogé par le Journal du Dimanche, Alexandre Letellier, gardien remplaçant du PSG, a raconté son aventure au milieu des stars parisiennes.

Un an et demi sur un nuage. A 31 ans, Alexandre Letellier ne s’imaginait pas revenir un jour au PSG, un club où il a été formé dans les années 2000 avant d’être poussé vers la sortir. Le gardien de but passé par Angers, Troyes, Orléans et les championnats suisse et norvégien est pourtant bien un joueur de l’effectif XXL du Paris SG depuis un an.

Contacté en partie en raison de ses années de formation à Paris (l’UEFA demande au moins huit joueurs "formés localement"), il vit depuis un rêve éveillé au milieu des stars parisiennes. "Sur le moment, on ne sait pas trop ce qui arrive, confie-t-il au JDD. Pourquoi maintenant ? Mais les choses se sont faites tellement vite que je n’ai pas eu le temps de cogiter. Le club était à la recherche d’un gardien expérimenté avec une bonne connaissance du championnat. Le fait que je sois formé au PSG a aussi dû jouer dans la balance."

Impressionné par Navas et Donnarumma

S’il n’est pas apparu en match officiel avec le PSG, Alexandre Letellier joue les sparring-partner et se tient "prêt", au cas où, tout en admettant que la compétition lui "manque un peu." Pas suffisamment pour partir, lui qui a prolongé d'un an cet été. Car ce supporter du PSG de la première heure est gâté. Et bien entouré.

De Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma il avoue être impressionné par "leur capacité à être aussi réguliers." Il dit prendre du "plaisir au quotidien à échanger avec eux." Et de poursuivre : "Cinq centimètres à gauche ou à droite, ça fait parfois la différence. C’est tellement complexe, tant de paramètres entrent en jeu." Et Kylian Mbappé alors ? "Il est capable de frapper de partout et des deux pieds", note l’ex-portier de l’US Orléans, dont l'heure de jouer sonnera peut-être un jour. Ou pas.