Mercato: pour Leonardo, le PSG a "encore de bonnes possibilités" de prolonger Mbappé

Dans un entretien à Europe 1 et au JDD, Leonardo s'est exprimé sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat à l'issue de la saison. Le directeur sportif du PSG, qui considère le Français comme le "meilleur joueur au monde", n'a pas perdu espoir de le prolonger.

Il y a encore quelques mois, Leonardo répétait à l’envi que le PSG comptait dans son effectif "deux des quatre meilleurs joueurs du monde". Il faisait alors référence à Kylian Mbappé et Neymar. Son discours a aujourd'hui quelque peu changé. Dans un entretien diffusé ce dimanche par Europe 1 et le JDD, le Brésilien présente désormais Mbappé comme le "meilleur joueur au monde". "Kylian est tellement à l’aise dans son rôle de meilleur joueur au monde que rien autour n’a une vraie influence sur sa performance, sur son quotidien ou son humeur, explique le directeur sportif parisien. Les gens vont penser qu’on dit ça parce qu’on veut le prolonger mais…. C’est au-delà de l’intérêt du club. A 22 ans, presque 23, Kylian est arrivé à une maturité incroyable."

"Une situation compliquée"

Très élogieux envers le jeune champion du monde, déjà auteur de 13 buts et 15 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, Leonardo confirme que Paris espère "le garder le plus longtemps possible", alors que Mbappé sera libre de négocier avec le club de son choix à partir du 1er janvier prochain. Et à moins de trouver d'ici là un accord avec ses dirigeants pour une prolongation, il sera libre dans six mois. "C’est une situation très particulière car on parle du meilleur joueur au monde qui arrive en fin de contrat", reconnaît Leonardo, qui affirme avec un "rapport très direct" avec le clan Mbappé. "On peut dire qu’il y a eu des moments où on a discuté plus chaudement, mais ça fait partie de la construction d’un rapport", appuie-t-il.

"Mais c'est une situation compliquée dans le sens où on aimerait qu'il reste toute sa vie (à Paris) et qu'on doit respecter ça (leur position). Je pense qu'on a encore de bonnes possibilités (de le prolonger). J'y crois", insiste Leonardo, convaincu que le PSG n'a vraiment rien à envier aux autres cadors européens susceptibles d'intéresser Mbappé. C'est la deuxième fois cette semaine qu'il évoque l'avenir du numéro 7 parisien. Jeudi soir, invité à une conférence organisée par des étudiants de la Sorbonne, il avait glissé quelques mots sur ce dossier chaud : "Kylian est formidable vous savez. Il est différent, unique. Vous savez ce qu’on veut…Ça c’est clair. On va voir." La confirmation que Paris n'a pas perdu espoir de prolonger sa pépite malgré toutes les rumeurs qui l'envoient du côté du Real Madrid l'été prochain.