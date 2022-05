PSG: comment Neymar a surmonté les sifflets du Parc

Lors d’un live Instagram avec son compatriote brésilien Diego vendredi, l’attaquant du PSG Neymar a reconnu que les sifflets dont il a parfois été la cible de la part des supporters parisiens au Parc des Princes l’ont touché.

Une large victoire et des sifflets. Comme la plupart des joueurs parisiens, Neymar n’a pas échappé à la bronca du Parc des Princes le 13 mars dernier face à Bordeaux. L'attaquant du PSG, pourtant buteur face aux Girondins (3-0), fut l’une des cibles privilégiées des supporters parisiens, en colère après la déroute de Paris en 8e de finale de Ligue des champions face au Real Madrid.

Si ce n’était pas la première fois que "Ney" était pris en grippe par le public du Parc, le Brésilien ne s’y est jamais habitué. Et a dû puiser du réconfort d’une autre manière : "Bien sûr, personne n’aime être sifflé, surtout quand cela vient de ses propres supporters quand on joue à domicile, a-t-il admis vendredi lors d'un live Instagram avec son compatriote de Flamengo, Diego. Mais je ne peux rien y faire. C’est triste, alors je dois trouver la force d’y faire face autrement. Je pense aux personnes qui m’ont aidé à arriver là où j’en suis. Je joue pour elles. Je ne peux pas être abattu par les sifflets et rendre triste ma famille."

"Les réseaux sociaux font plus de mal que de bien"

Neymar s’est aussi exprimé sur l’impact des réseaux sociaux sur son quotidien. Pas à un paradoxe près, le Brésilien, très actif sur les réseaux, reconnait qu’ils sont à double tranchant : "Ils peuvent aider et nuire mais je pense qu’ils font plus de mal que de bien. Quand tu joues bien et que tu vas sur les réseaux, tu ne voies que des bonnes choses donc ça te rend heureux. Mais quand tu joues mal, que tu commets des erreurs, tu finis par être affectés par ce qu’il y a sur les réseaux. Si tu n’as personne autour de toi pour t’aider, c’est très compliqué." Et Neymar de résumer : "Ils sont dangereux pour le tout monde."