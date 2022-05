Coupe du monde 2022: "Je donnerai ma vie pour gagner avec le Brésil", annonce Neymar

Dans un entretien avec le Brésilien Diego, la star du PSG Neymar affiche de très grandes ambitions pour la Coupe du monde 2022 avec le Brésil.

C’est l’un des derniers défis de sa carrière avec son pays. Il y a quelques mois, Neymar laissait entendre que la Coupe du monde 2022 sera peut-être la dernière de sa carrière. Ce vendredi, à sept mois du grand événement (21 novembre – 18 décembre), l’attaquant du PSG n’a fait aucune allusion à l’après-Mondial. Mais il a revanche exprimé sa soif de victoire avec la Seleçao au Qatar. En quête d’un premier titre mondial après deux échecs en 2014 et 2018, "Ney" veut enfin triompher avec le Brésil. Et il le fait savoir haut et fort.

"Je me prépare tellement pour ça"

"Mon plus grand rêve cette année, c’est la Coupe du monde, a-t-il déclaré dans un échange avec le meneur de Flamengo Diego. Je voulais vraiment gagner la Ligue des champions avec le PSG mais ce rêve est reporté. J’espère que 2022 se terminera avec la Coupe du monde. Je me prépare physiquement et mentalement pour que ce soit une victoire pour le Brésil. Je donnerai ma vie. Je me prépare tellement pour ça."

Motivé comme jamais, le joueur de 30 ans entend se servir de ses échecs passés pour enfin devenir champion du monde : "J'ai disputé deux Coupes du monde, je sais comment ça marche, ça passe très vite, surtout si on n'est pas à 100 %. C'est mon plus grand rêve en ce moment. J'ai d'autres objectifs au PSG, mais je me concentre là-dessus en ce moment", a-t-il confié.

Au Qatar, le Brésil sera opposé à la Serbie (24 novembre), à la Suisse (28) et au Cameroun (2 décembre).