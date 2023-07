PSG: "De retour sans le moindre problème", Skriniar rassure sur l'état de son dos

Interviewé par Le Parisien en marge de la tournée de pré-saison au Japon, le nouveau défenseur du Paris Saint-Germain Milan Skriniar s'est voulu rassurant sur son état physique, après avoir été gêné par son dos la saison passée.

Étrennant son maillot du Paris Saint-Germain pour la première fois au Japon, à l'occasion de la tournée de pré-saison du club, Milan Skriniar profite aussi de ce séjour asiatique pour donner ses premières interviews. Le défenseur central, arrivé en provenance de l'Inter Milan cet été, s'est notamment confié au Parisien ce lundi, donnant des nouvelles de sa forme physique, après une saison 2022-2023 jonchée de blessures.

"Bien, très bien ne vous inquiétez pas!", a ainsi répondu le Slovaque, questionné sur l'état de son dos. C'est pourtant cette zone qui l'avait perturbé sur ces six derniers mois, avec une succession de pépins (lumbago, problèmes dorsaux puis fracture des vertèbres lombaires) qui l'ont empêché de finir la saison avec les Nerazzurri. "À la reprise, je me suis entraîné avec l’équipe dès le premier jour, sans aucun problème. J’ai déjà joué deux matchs avec l’équipe nationale, j’ai joué avec le PSG, tout va bien! Je suis de retour et sans le moindre problème."

Titulaire lors des amicaux

Skriniar était en effet titulaire lors des deux plus récents matchs amicaux du PSG, face à Al-Nassr (0-0) et au Cerezo Osaka (3-2), contre qui il a disputé l'intégralité des 90 minutes. "C’est la première fois que ce genre de chose m’arrive, a poursuivi le défenseur au sujet de ses soucis récurrents. Je n’avais jamais connu de blessure longue durée avant celle-ci. Alors bien sûr, beaucoup de questions me sont passées par la tête. Mais les médecins ont fait du bon boulot et moi, je n’ai rien lâché, j’ai bossé pour revenir en forme. Maintenant, ça y est, cette histoire est derrière moi."

Le Slovaque avait été soigné et opéré en France en début d'année, ce qui lui avait permis d'être remis à temps pour figurer sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions perdue par l'Inter contre Manchester City début juin. En fin de contrat à Milan, il avait fait le choix de s'engager librement pour cinq ans au Paris Saint-Germain.