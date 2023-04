Inter: touché au dos depuis plusieurs semaines, Skriniar a été opéré

Cadre de l’Inter Milan et bien parti pour rejoindre le PSG à l’issue de la saison, Milan Skriniar est passé par la case opération. Forfait depuis plusieurs semaines en raison de douleurs au dos, le défenseur slovène a subi une intervention, comme indiqué par les Intéristes.

Plus apparu sur un terrain depuis le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre le FC Porto en mars dernier, Milan Skriniar n’est pas prêt de rechausser les crampons. Victime de douleurs au dos depuis plusieurs semaines, le défenseur slovène est passé par la case opération.

Via un communiqué, l’Inter Milan a donné quelques précisions: "Milan Skriniar a subi une chirurgie endoscopique de la colonne lombaire à la Clinique du Sport de Mérignac." La durée exacte d’indisponibilité de l’Intériste n’a pas encore été donnée: "Un programme de rééducation suivra dans les prochaines semaines", précise le communiqué.

Qualifiés pour les demies de la Coupe d’Europe où ils affronteront le voisin et rival de l’AC Milan, les Intéristes pourront à priori difficilement compter sur celui qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison.

Skriniar: "Revenir sur le terrain le plus vite possible"

Malgré cette intervention, Skriniar reste optimiste et pense qu’il devrait pouvoir rejouer avec son club cette saison: "Hier, en accord avec l’Inter, j’ai subi une opération chirurgicale pour pouvoir revenir sur le terrain le plus vite possible. Je vais maintenant suivre une courte réhabilitation pour pouvoir reprendre une activité compétitive", a-t-il annoncé sur son compte Instagram.

L’ancien capitaine du cinquième de Serie A a également félicité ses coéquipiers pour la qualification obtenue aux dépens de Benfica: "Je tiens à embrasser mes coéquipiers et les remercier pour la belle qualification, et rassurer tout le monde après la blessure subie lors du match aller contre Porto." Courtisé par le PSG depuis l’été dernier, Skriniar aurait toujours un accord avec le club de la capitale, selon le journaliste Fabrizio Romano.