PSG: Skriniar en dit plus sur son état physique après sa blessure au dos

Première recrue estivale du PSG, Milan Skriniar assure être complètement opérationnel après sa blessure au dos qui l'a tenu éloigné des terrains durant presque toute la deuxième partie de la saison passée.

Absent plusieurs mois, Milan Skriniar n'a disputé qu'un seul match avec l'Inter entre le 23 février et la fin de saison. Mais le nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain, première recrue estivale du club de la capitale, veut rassurer ses nouveaux supporters.

"Les quelques derniers mois n'ont pas été simples pour moi, j'ai été blessé, j'ai eu un problème au dos. Mais aujourd'hui tout va mieux, je me sens parfaitement bien", assure le joueur de 28 ans dans une interview publiée par le PSG.

"Je suis donc à 100%, et peut-être même plus"

Soigné et opéré en France en début d'année, Milan Skriniar a pu figurer sur le banc lors de la finale de la Ligue des champions perdue par l'Inter contre Manchester City début juin. Il a ensuite été opérationnel avec sa sélection pour les éliminatoires de l'Euro 2024. "J'ai disputé deux rencontres avec mon équipe nationale de la Slovaquie, donc je suis prêt, confirme-t-il. Après m'être remis de ma blessure, je n'ai jamais arrêté l'entraînement, je suis donc à 100%, et peut-être même plus".

"J'ai hâte de commencer à travailler avec mes nouveaux coéquipiers et de rencontrer tout le monde au club", a-t-il ajouté.

Avant ce gros pépin physique, Milan Skriniar excellait en matière de fiabilité. Hors suspension et coronavirus, il n'avait manqué que 11 matchs de championnat (et il était malgré tout sur le banc à chaque fois) entre 2017 et 2022 à l'Inter.

En fin de contrat chez les Nerazzurri, le meilleur défenseur de Serie A 2017 s'est engagé librement pour cinq ans au Paris Saint-Germain.