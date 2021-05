PSG: des banderoles hostiles au nouveau maillot devant le Parc des Princes

Rejettant le nouveau maillot domicile présenté pour la saison 2021-2022, les supporters du PSG ont appelé au boycott de la nouvelle tunique devant le Parc des Princes.

Des paroles aux actes. Après avoir manifesté leur indignation sur les réseaux sociaux lors des premières fuites, sans même attendre l’officialisation du nouveau maillot, les supporters ont écrit leur colère sur des banderoles affichées devant le Parc des Princes, ce mercredi. "Rendez-nous le maillot Hechter", pouvait-on lire en écho aux premières revendications du CUP, le principal groupe Ultras, qui a répété son intention de boycotter le maillot 2021-2022 sur une autre banderole.

Les supporters reprochent au Paris Saint-Germain de ne pas respecter les couleurs historiques du club avec ce maillot conçu par l’équipementier, la bande rouge centrale ayant disparu pour laisser place à un bleu prédominant. La tunique conserve bien le bleu, le blanc et le rouge, mais l’ensemble apparaît seulement sur le col et les manches. Inacceptable aux yeux des supporters pour lesquels "l’histoire s’écrit en bleu, blanc, rouge, blanc, bleu."

Les supporters du CUP devant le Parc des Princes © @RMCSport

Deux finales à jouer pour le PSG

"Respectez nos couleurs, respectez notre histoire", s’est emporté le CUP. Le Paris Saint-Germain ne s’attendait certainement pas à un tel accueil pour un maillot hommage à la jeunesse, dont il vantait "son éclectisme et son énergie”. Et cela peut paraître futile, mais le maillot est un sujet sensible dans le football, car il n’est pas qu’un simple bout de tissu, il représente l’identité visuelle du club, et dans son prolongement, celui d’une ville, de leur histoire commune, à laquelle les supporters sont forcément très attachés.

Cette démonstration intervient à l'occasion d'une semaine de tous les dangers pour le club de la capitale, sous la menace d'une saison blanche. Les joueurs du Paris Saint-Germain s'apprêtent en effet à jouer deux finales coup sur coup. Ils défient l'AS Monaco ce mercredi soir, pour commencer, en finale de la Coupe de France, quatre jours avant de disputer la 38e et dernière journée de la saison, en Ligue 1, qui pourrait sacrer le LOSC au détriment des hommes de Mauricio Pochettino. Nul doute que les dirigeants parisiens se seraient bien passés d'une nouvelle polémique dans un tel contexte.