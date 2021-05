Ligue 1: le nouveau maillot du PSG fait jaser

Le PSG a dévoilé ce vendredi le maillot domicile qu'arboreront les joueurs de Mauricio Pochettino pendant la saison 2021-2022. Une tunique signée par la marque Jordan et marquée notamment par la disparition de la traditionelle bande centrale rouge, provoquant ainsi la colère des ultras.

Les rumeurs étaient donc vraies. Après la fuite de premières images ces derniers jours, le PSG a révélé ce vendredi son maillot domicile pour la saison prochaine. Une tunique réalisée dans le cadre du partenariat avec la marque Jordan et dévoilée au moyen d'images de synthèse avec le trio Mbappé-Marquinhos-Verratti en tête d'affiche.

Majoritairement bleue, la tunique conservera aussi ses habituelles couleurs rouge et blanche mais sous forme de liserés sur les manches et le col du maillot. Si la disparation de la fameuse bande rouge du modèle "Hechter" déplaît à certains ultras, Paris a voulu conserver une certaine tradition.

"Un design puisé dans la richesse des maillots historiques du club, précise le communiqué du club parisien. Fidèle à l’ADN du Paris Saint-Germain, il porte haut l’élégance et le style à la parisienne."

Une tenue inspirée du basket et de la "street culture"

Fort de son partenariat initié avec la marque Jordan, le PSG espère séduire un nouveau public. Avec un maillot plus urbain et streetwear, le club parisien souhaite non seulement attirer les fans de foot mais aussi les jeunes.

"Aujourd’hui le Paris Saint-Germain et Jordan brand proposent une collection qui rend hommage à la jeunesse, indique encore le club de la capitale dans son communiqué. A sa diversité, à son éclectisme et à son énergie."

Si le maillot se veut assez classique dans le design pour un maillot de foot, le PSG et Jordan ont innové avec le reste de leur tenue. Le short, en particulier, reprend de nombreux éléments insipirés de la culture basket et de la NBA.

Conformément à la tradition de cette collaboration pionnière qui lie le Paris Saint-Germain et la marque Jordan depuis quatre ans maintenant, le short de football intégrant le fameux motif diamant et l’ensemble de la collection allient l’identité du club avec les codes iconiques du basketball et de la street culture, explique le PSG. [...] S’opère dans l’ensemble des pièces proposées un rapprochement stylistique entre deux des disciplines phares du sport dans le monde. Un partenariat audacieux qui a déjà donné lieu à des réalisations fructueuses et surprenantes."

Les utras appellent au boycott

Dès les premières fuites au sujet de cette tenue, certains supporters historiques du PSG ont vivement contesté son design. En particulier la disparition de la bande rouge centrale. Selon les ultras du CUP, Paris ne doit pas perdre ses valeurs historiques au nom du merchandising et du marketing.

"Force est de constater qu'il ne s'agit une nouvelle fois pas d'un maillot du Paris Saint-Germain, a écrit le CUP dès le début de la semaine. Manifestement, si nous avions été écoutés par la direction de notre club et par certains décideurs de l'équipementier la saison dernière, nous n'avons pas été suffisamment entendus. Nous allons donc l'exprimer plus fort... Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit "Hechter" et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues."