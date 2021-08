PSG: des photos de vacances de Neymar inquiètent certains supporters

Trois semaines après la finale de la Copa America, Neymar profite de ses derniers jours de vacances avant de reprendre prochainement l’entraînement avec le PSG. Mais des photos montrant le Brésilien peu affûté sur un bateau font beaucoup parler chez les fans du club de la capitale.

Il fera partie de la dernière vague de joueurs à reprendre le chemin de l’entraînement. Plus de trois semaines après la finale de la Copa America, perdue par le Brésil face à l’Argentine (0-1), Neymar devrait retrouver le Camp des Loges dans les prochains jours. Reste à savoir dans quel état de forme. Un sujet qui inquiète certains supporters du PSG depuis la diffusion d'une série de photos, ce lundi sur les réseaux sociaux.

Le meneur de jeu de 29 ans y apparait torse nu sur un bateau, en short de bain, avec une teinture blonde et un corps pas vraiment affûté. Plusieurs clichés semblent confirmer les kilos superflus du buteur de la Seleçao, qui a notamment pris la pose aux côtés de Marco Verratti, lui aussi attendu à Paris d’ici peu après avoir remporté l’Euro avec l’Italie.

Paris attendu à Troyes pour la reprise de la Ligue 1

Reste à savoir si ces clichés sont bien fidèles à la réalité. Si c’est le cas, le "Ney" devra sans doute suivre un programme spécifique afin de retrouver une silhouette plus athlétique à son retour de congés. Ce ne serait pas la première fois (loin de là) qu’un joueur revient de vacances avec quelques kilos dans les valises. Rien de rédhibitoire, à condition de faire rapidement les efforts pour gommer les écarts de l’été. Et être opérationnel le plus rapidement possible.

Après avoir perdu le Trophée des champions face à Lille, dimanche à Tel-Aviv (0-1), le PSG va entamer son championnat par un déplacement à Troyes, samedi prochain (21h). Sans Neymar évidemment. Mais en espérant l’avoir à disposition dès que possible. A 100% de ses moyens.